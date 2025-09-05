Le sénateur PS Jérôme Durain élu à la tête de la région Bourgogne-Franche-Comté

C’est une figure du Sénat qui prend la tête de la région Bourgogne-Franche Comté. Le sénateur PS de Saône-et-Loire, Jérôme Durain, a été élu ce vendredi matin à la tête de l’exécutif régional, succédant à la socialiste Marie-Guite Dufay. Sans surprise, il a été élu par 54 voix contre 17 pour le candidat de la droite et du centre, Jean-Marie Sermier, selon Ici Bourgogne (ex-France Bleue). Le RN n’a pas pris part au vote.

A 56 ans, il prend ainsi la suite de Marie-Guite Dufay, qui, à 76 ans, souhaitait passer la main à mi-mandat et ainsi transmettre au mieux le flambeau, afin de tenter de conserver la région à gauche, en 2018, face à la menace du RN. Jérôme Durain est conseiller régional depuis 13 ans. Il dirigeait jusque-là le groupe socialiste à la région.

« Un homme de valeurs, travailleur, engagé » salue Patrick Kanner

Conséquence de cette élection : Jérôme Durain va devoir quitter son mandat de sénateur, conquis en 2014, en raison de la loi sur le non-cumul des mandats, votée sous François Hollande. Son président de groupe, Patrick Kanner, a fait le déplacement ce matin pour assister à son élection, tout comme l’ex-maire de Dijon, le ministre de l’Aménagement des territoires, François Rebsamen. Sur X, Patrick Kanner a félicité son « ami », « homme de valeurs, travailleur, engagé avec une belle ambition pour sa région ».