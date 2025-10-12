Lecornu II : découvrez la composition du nouveau gouvernement

Les ministres :
- M. Laurent NUNEZ, ministre de l’intérieur ;
- Mme Catherine VAUTRIN, ministre des armées et des anciens combattants ;
- M. Jean-Pierre FARANDOU, ministre du travail et des solidarités ;
- Mme Monique BARBUT, ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
- M. Gérald DARMANIN, garde des sceaux, ministre de la justice ;
- M. Roland LESCURE, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;
- M. Serge PAPIN, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat ;
- Mme Annie GENEVARD, ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;
- M. Edouard GEFFRAY, ministre de l’éducation nationale ;
- M. Jean-Noël BARROT, ministre de l’Europe et des affaires étrangères ;
- Mme Rachida DATI, ministre de la culture ;
- Mme Stéphanie RIST, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ;
- Mme Naïma MOUTCHOU, ministre des outre-mer ;
- Mme Françoise GATEL, ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ;
- Mme Amélie de MONTCHALIN, ministre de l’action et des comptes publics.
- M. Philippe BAPTISTE, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace ;
- Mme Marina FERRARI, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative ;
- M. Philippe TABAROT, ministre des transports ;
- M. Vincent JEANBRUN, ministre de la ville et du logement.
Les ministres délégués
Auprès du Premier ministre :
- M. Laurent PANIFOUS, chargé des relations avec le Parlement ;
- Mme Maud BREGEON, porte-parole du Gouvernement ;
- Mme Aurore BERGE, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations ;
Auprès du ministre de l’intérieur :
- Mme Marie-Pierre VEDRENNE ;
Auprès de la ministre des armées et des anciens combattants :
Auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature :
- Mme Catherine CHABAUD, chargée de la mer et de la pêche ;
- M. Mathieu LEFEVRE, chargé de la transition écologique ;
Auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique :
- M. Sébastien MARTIN, chargé de l’industrie ;
- Mme Anne Le HENAFF, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique ;
Auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères :
- M. Benjamin HADDAD, chargé de l’Europe ;
- M. Nicolas FORISSIER, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité ;
- Mme Eléonore CAROIT, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger ;
Auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées :
- Mme Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, chargée de l’autonomie et des personnes handicapées ;
Auprès de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation :
- M. Michel FOURNIER, chargé de la ruralité ;
Auprès de la ministre de l’action et des comptes publics :
- M. David AMIEL, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’État ;
L’ensemble des membres du gouvernement sera réuni pour un conseil des ministres qui se tiendra le mardi 14 octobre à 10h.