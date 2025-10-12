Lecornu II : découvrez la composition du nouveau gouvernement

Public Sénat
Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron se sont entretenus dans la soirée de ce dimanche 12 octobre. L’Elysée a annoncé par communiqué la liste des 34 ministres.
Les ministres :

  • M. Laurent NUNEZ, ministre de l’intérieur ;
  • Mme Catherine VAUTRIN, ministre des armées et des anciens combattants ;
  • M. Jean-Pierre FARANDOU, ministre du travail et des solidarités ;
  • Mme Monique BARBUT, ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
  • M. Gérald DARMANIN, garde des sceaux, ministre de la justice ;
  • M. Roland LESCURE, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;
  • M. Serge PAPIN, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat ;
  • Mme Annie GENEVARD, ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;
  • M. Edouard GEFFRAY, ministre de l’éducation nationale ;
  • M. Jean-Noël BARROT, ministre de l’Europe et des affaires étrangères ;
  • Mme Rachida DATI, ministre de la culture ;
  • Mme Stéphanie RIST, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ;
  • Mme Naïma MOUTCHOU, ministre des outre-mer ;
  • Mme Françoise GATEL, ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ;
  • Mme Amélie de MONTCHALIN, ministre de l’action et des comptes publics.
  • M. Philippe BAPTISTE, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace ;
  • Mme Marina FERRARI, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative ;
  • M. Philippe TABAROT, ministre des transports ;
  • M. Vincent JEANBRUN, ministre de la ville et du logement.

Les ministres délégués

Auprès du Premier ministre :

  • M. Laurent PANIFOUS, chargé des relations avec le Parlement ;
  • Mme Maud BREGEON, porte-parole du Gouvernement ;
  • Mme Aurore BERGE, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations ;

Auprès du ministre de l’intérieur :

  • Mme Marie-Pierre VEDRENNE ;

Auprès de la ministre des armées et des anciens combattants :

  • Mme Alice RUFO ;

Auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature :

  • Mme Catherine CHABAUD, chargée de la mer et de la pêche ;
  • M. Mathieu LEFEVRE, chargé de la transition écologique ;

Auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique :

  • M. Sébastien MARTIN, chargé de l’industrie ;
  • Mme Anne Le HENAFF, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique ;

Auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères :

  • M. Benjamin HADDAD, chargé de l’Europe ;
  • M. Nicolas FORISSIER, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité ;
  • Mme Eléonore CAROIT, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger ;

Auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées :

  • Mme Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, chargée de l’autonomie et des personnes handicapées ;

Auprès de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation :

  • M. Michel FOURNIER, chargé de la ruralité ;

Auprès de la ministre de l’action et des comptes publics :

  • M. David AMIEL, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’État ;

L’ensemble des membres du gouvernement sera réuni pour un conseil des ministres qui se tiendra le mardi 14 octobre à 10h.

