À Paris, Napoléon est encore jeune et peu connu quand il rencontre Joséphine de Beauharnais, femme divorcée, charmeuse et plus âgée que lui, qu’il épouse le 9 mars 1796. Mais peu de temps après la noce, le général Bonaparte rejoint ses troupes à Nice en prévision de la campagne d’Italie… laissant seule son épouse à Paris.

Début de carrière réussie : La campagne d’Italie

Le 15 novembre 1796 à Arcole, dans les Alpes italiennes, les Autrichiens attendent tapis de l’autre côté de la rivière, les troupes françaises. L’assaut va être compliqué pour les Français, mais Bonaparte mène la charge sur un pont, drapeau français en mains, avec succès. Une victoire qui le rend populaire auprès de ses hommes.

Dans son film, Yves Simoneau, mêle les récits historiques et intimes. Ainsi le général, incarné par Christian Clavier, a une autre préoccupation à ce moment-là. Il n’a reçu que peu de lettres de la part de Joséphine… Elle lui semble froide, peut-être infidèle. Bien que sa mère n’approuve pas cette union avec cette femme divorcée, une fois rentré en France, Bonaparte achète tout de même avec Joséphine un château, la Malmaison, à hauteur de 300 000 francs en guise de maison de campagne, un cadeau avant de partir en Égypte pour une nouvelle campagne militaire.

Campagne d’Égypte : « Les pyramides… Quarante siècles d’histoire nous contemplent »

C’est un Napoléon galvanisé par les victoires en Italie qui pose le pied en Afrique trois ans plus tard. Mais la campagne tourne rapidement à la défaite militaire…

« Le pouvoir est un fruit mûr, tu n’as qu’à tendre la main pour le cueillir », lui dit son frère Joseph, à son retour d’Égypte. « Je ne suis pas rentré pour prendre, mais pour donner », lui répond alors un Napoléon qui n’affiche pas encore l’intention de s’emparer du pouvoir.

Coup d’État de 1799, le soldat devient Premier consul

Ce n’est que quelques mois plus tard, convaincu que le peuple ne supporte plus le gouvernement corrompu, que le jeune général de 30 ans, décide de renverser le Directoire en place pour prendre le pouvoir avec un de ses proches, Roger Ducos, et un troisième consul, Sieyès. Pour parvenir à leurs fins, ils exercent une pression militaire sur le Parlement après avoir réuni les deux chambres au château de Saint-Cloud, et non à Paris pour éviter une émeute. Les députés annoncent la dissolution du Directoire et mettent à sa place une commission consulaire exécutive composée des trois hommes.

L’attentat manqué contre le premier Consul

Le 24 décembre 1800, la famille du nouveau Consul se rend à l’opéra en calèche. Craignant pour leur sécurité, ils empruntent un chemin différent du chemin habituel. Une intuition qui sauve certainement la vie de Napoléon et ses proches. A quelques mètres du véhicule, une explosion retentit, un attentat signé des royalistes. Un épisode parfois oublié de la vie de Napoléon dont la violence laisse présager l’avenir mouvementé de cette figure historique que l’on découvrira par la suite…dans les autres épisodes de la série diffusée cet été sur Public Sénat.

