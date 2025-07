Loi Duplomb : « Il ne faut rien exclure, redébattre et le cas échéant, revoter cette loi », selon le député Renaissance Pieyre-Alexandre Anglade

Le sénateur LR Laurent Duplomb, auteur de la proposition de loi décriée, voit dans le succès de la pétition une forme de manipulation. « Je ne suis pas sûr que si elle n’avait pas été instrumentalisée par l’extrême gauche et les écologistes, les Français se seraient saisis de cette pétition de façon spontanée et auraient signé », a-t-il affirmé lundi sur RMC, estimant que ces pétitions sont faites « pour mettre de la pression au Conseil constitutionnel et espérer qu’il ne valide pas la loi ». Les Sages doivent se prononcer sur le texte d’ici le 10 août. Ce mardi, c’est le président LR du Sénat, Gérard Larcher, qui dénonce à son tour une « instrumentalisation » et une « désinformation massive ». Il ajoute :

La science et la raison ont été dépassées par la polémique. Une pétition ne peut pas remettre en cause la démocratie représentative. Le Parlement a voté ce texte équilibré, fruit de discussions et de compromis.

Chez Renaissance, certains pointent pourtant le peu d’entrain des députés LR pour monter au front et prendre des coups. « Il faut que les députés LR prennent leur responsabilité. Et la ministre de l’Agriculture vient de ce groupe. C’est leur responsabilité de groupe aussi de défendre ce texte », estime un député Renaissance. La ministre en question, Annie Genevard, après un petit retard à l’allumage, a finalement réagi lundi. Pour ne pas faire de jaloux, le même député ajoute que « peut-être que les agriculteurs peuvent défendre aussi le texte. On les entend moins là… »

« Il y a des gens totalement désinformés » pointe François Patriat

Mais chez Renaissance, rien n’est évident non plus car le sujet divise les troupes. Au sein du groupe EPR (Ensemble pour la République), 63 députés ont voté pour l’accord obtenu en commission mixte paritaire (CMP), 15 contre et 10 se sont abstenus. Soit plus d’un quart du groupe qui n’a pas voté en faveur du texte. Au Sénat, sur la première version sénatoriale du texte, qui allait plus loin, 11 membres du groupe RDPI (Renaissance) ont voté pour et 7 contre. Mais 16 ont voté pour les conclusions de la CMP.

Interrogé lundi, lors de la présentation de la convention de Renaissance sur l’économie et le climat, le patron du parti, Gabriel Attal, a dû jouer les équilibristes. S’il dénonce « la grande régression climatique, y compris au sein même du gouvernement », il assume son vote pour la loi Duplomb, y voyant un moyen de défendre une « agriculture qualitative », tout en saluant l’organisation d’un débat à la rentrée, pour lequel il demande « l’avis » éclairé de « l’Anses (l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) ».

Au Sénat, le chef de file des sénateurs macronistes, François Patriat, n’est « pas surpris qu’il y ait du monde qui signe la pétition. Car il y a des gens totalement désinformés à qui on énonce des contrevérités et exagération ». Reste que politiquement, cette pétition met sa famille politique dans une situation complexe. « On peut être mal à l’aise pour l’expliquer, je comprends. Mais on est dans l’irrationnel. Il faut raisonner », avance le président du groupe RDPI du Sénat, qui ajoute : « La pétition peut monter et atteindre 2 ou 3 millions de personnes, mais la loi a été votée. Si on revient sur les lois votées, ce n’est plus la peine de les voter ».

« Il ne faut pas traiter ça par-dessus la jambe »

Pour Renaissance, l’enjeu est maintenant d’accompagner le débat qui s’annonce, sans se renier. « Est-ce que je comprends le message que des Français nous adressent par pétition ou par mail ? Bien sûr, je l’entends. Mais c’est parce que nous n’avons pas pu leur offrir le débat éclairé sur le sujet. Et bien, ayons ce débat », lance la députée Renaissance Prisca Thevenot, une proche de Gabriel Attal, qui insiste : « Si ça permet d’avoir un débat qu’on n’a pas pu avoir à cause de LFI, tant mieux ». Dénonçant l’obstruction de la gauche, les députés du socle commun s’étaient fait harakiri en adoptant une motion de rejet pour abréger les débats.

« Il ne faut pas traiter ça par-dessus la jambe. Il faut le traiter politiquement. C’est important. Il ne faut pas refuser non plus un nouveau débat. Il doit y avoir une explication à l’Assemblée sur ce sujet », réagit l’ancien ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert, pour qui « 1,5 million de personnes, ça se respecte ».

Mais au sein du groupe, plusieurs figures ont voté contre, comme l’ex-porte-parole du gouvernement Maud Bregeon (qui avait d’abord voté pour avant de faire savoir qu’elle voulait voter contre), l’ancien ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, Mathieu Lefèvre et Pierre Cazeneuve, qui travaillent sur les finances. D’autres se sont abstenus, comme l’ex-ministre Roland Lescure et l’ancien président de groupe, le député de Paris, Sylvain Maillard.

« Il ne faut fermer aucune porte à ce stade » selon Pieyre-Alexandre Anglade

Pieyre-Alexandre Anglade, président Renaissance de la commission des affaires européennes, a également voté contre. Il n’est pas surpris de la tournure des événements. « Cette pétition dit beaucoup de la préoccupation qu’ont les Français de leur santé, de leur environnement et de la qualité de leur alimentation. Et de leur volonté de sortir progressivement des pesticides, comme on s’y était engagé en 2018. Le Président a amorcé un mouvement en ce sens, en faisant de la France un pays pionnier. Il ne faut pas dévier de ce chemin-là », soutient le député des Français établis hors de France.

Il assume sans problème son vote. « J’ai voté contre la loi car contrairement à ce qu’il peut être dit, les effets de ce néonicotinoïde sont avérés sur la santé humaine et sur les pollinisateurs. Il faut que le gouvernement entende cette pétition et que le débat ait lieu. La proposition de Gabriel Attal d’appeler aux autorités sanitaires pour débattre sur des faits est une bonne démarche. A partir de là, il ne faut rien exclure. Déjà de redébattre et le cas échéant, de revoter cette loi. Il ne faut fermer aucune porte à ce stade », affirme à publicsenat.fr Pieyre-Alexandre Anglade.

Autrement dit, il n’écarte pas la possibilité d’une loi qui reviendrait sur la loi Duplomb, soit le scénario lors du contrat première embauche (CPE). Encore faut-il trouver une majorité en ce sens. Mais pour le député Renaissance, si l’Anses pointe les effets, le gouvernement et le législateur devront en tenir compte :