Public Sénat
Le direct
« Peasant Banquet » Held in Protest Against the Duplomb Bill
Credit:Nelchael Nicole/SIPA/2507010614

« Loi Duplomb » : un débat à l’Assemblée nationale après la pétition record

Alors que plus de 2,1 millions de Français ont exprimé, à l’été 2025, leur opposition à la réintroduction de pesticides interdits, l’Assemblée nationale organise, mercredi 11 février, un débat non contraignant mais très attendu autour de la « loi Duplomb ».
Emma Bador-Fritche

Par Emma Bador-Fritche

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

Un débat symbolique après une mobilisation record. Sept mois après le lancement d’une pétition visant à abroger ce texte destiné à « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur », la question revient au Palais Bourbon. Le débat, sans vote à l’issue, ne modifiera pas le contenu de la loi mais constitue un moment politique important. Avec plus de 2,1 millions de signatures recueillies en quelques semaines, la pétition est devenue l’une des plus soutenues de l’histoire française, derrière celle de « l’Affaire du siècle », qui avait rassemblé 2,3 millions de signatures en 2018 pour dénoncer l’inaction climatique de l’État.

Une pétition inédite

Déposée le 10 juillet 2025 sur le site de l’Assemblée nationale par une étudiante de 23 ans, deux jours après l’adoption définitive du texte, la pétition a franchi pour la première fois le seuil des 500 000 signatures, ouvrant la voie à un débat en séance publique. Au Sénat les règles concernant les pétitions sont un peu différentes. En effet, à la chambre haute, le seuil nécessaire pour transmettre une pétition à la Conférence des présidents est fixé à 100 000 signatures, le tout dans un délai de six mois.

La « loi Duplomb » avait suscité de vives controverses tout au long de son examen parlementaire. Le texte adopté prévoyait notamment la réintroduction de trois pesticides de la famille des néonicotinoïdes. Le 7 août 2025, le Conseil constitutionnel avait censuré ces dispositions, estimant qu’elles portaient atteinte au droit de vivre dans un environnement sain, faute d’un encadrement suffisant.

Une nouvelle offensive législative

L’épisode n’a pas clos le dossier. Le 2 février, le sénateur Les Républicains Laurent Duplomb a annoncé le dépôt d’une nouvelle proposition de loi visant à autoriser de nouveau deux insecticides : l’acétamipride et le flupyradifurone. Cette fois, assure-t-il, le dispositif a été conçu pour passer le filtre du Conseil constitutionnel. Le recours à ces substances serait limité dans le temps et restreint à quatre filières agricoles : la noisette, la pomme, la betterave et la cerise.

Mobilisation associative et réserves du gouvernement

La contestation, elle ne faiblit pas. Samedi 7 février, des militants écologistes, des agriculteurs et des citoyens ont participé à des rassemblements organisés à l’appel de plus de 80 organisations opposées au texte et à sa nouvelle version. Deux cents ONG, parmi lesquelles Cancer Colère, Greenpeace, Les Amis de la Terre et la Confédération paysanne, ont appelé à manifester ce mercredi devant le Palais Bourbon afin de rappeler la toxicité des pesticides. Dans une tribune publiée dans Le Monde, le biologiste Marc-André Selosse qualifie la loi de « passéiste », « ignorante de l’évolution technique » et porteuse de « coûts financiers et humains colossaux ».

Le gouvernement, de son côté, a annoncé qu’il ne soutiendrait pas le retour du texte. « On ne peut pas faire comme si une pétition n’avait pas réuni deux millions de signataires. Il faut aussi entendre l’inquiétude de ces Français qui nous ont alertés », a déclaré la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, sur France 2.

« Non, c’est non, Monsieur Duplomb ! »

Parallèlement, une nouvelle pétition a été lancée le 2 février sur le site de l’Assemblée nationale sous le titre « Non, c’est non, Monsieur Duplomb ! ». Ce mercredi 11 février, elle dépassait déjà les 100 000 signatures.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Paris : Debate on no-confidence motions against the 2026 finance bill at National Assembly
5min

Politique

Prix du Trombinoscope : Sébastien Lecornu, Amélie De Montchalin, Olivier Faure parmi les lauréats

Le jury du Prix du Trombinoscope, dont Public Sénat est partenaire, a dévoilé son palmarès annuel. Plusieurs figures de premier plan ont été distinguées, parmi lesquelles Sébastien Lecornu, Amélie de Montchalin, le duo des sénateurs de la commissions d’enquêtes sur les aides publiques aux entreprises ou Olivier Faure. Des récompenses qui mettent en lumière une année politique marquée par la tension budgétaire, la recherche de compromis et le retour au premier plan du Parlement.

Le

« Loi Duplomb » : un débat à l’Assemblée nationale après la pétition record
3min

Politique

La nomination d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes, une décision « aux antipodes de l'éthique », brocarde le sénateur Jean-Raymond Hugonet

Le sénateur LR Jean-Raymond Hugonet a interpellé le gouvernement sur la nomination d'Amélie de Montchalin, actuelle ministre du Budget, comme présidente de la Cour des comptes. L’élu dénonce un risque de conflit d’intérêts. Maud Bregeon, la porte-parole du gouvernement, accuse les oppositions de cibler la couleur politique d’Amélie de Montchalin.

Le

Paris : Proces Joel Guerriau et Sandrine Josso
2min

Politique

Condamnation de Joel Guerriau : Sandrine Josso reçue par Gérard Larcher, ce mercredi à 18h30

15 jours après la condamnation de l’ex-sénateur Joël Guerriau à quatre ans de prison, dont 18 mois ferme, pour avoir drogué en 2023 la députée Sandrine Josso en vue de la violer, Gérard Larcher va recevoir l’élue, ce mercredi. La députée avait fait part de son regret de ne pas avoir reçu de marque de soutien de la part du président du Sénat.

Le