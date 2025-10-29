Louvre : « Il manque 80 millions d’euros pour que le musée lance très rapidement son plan de mise à niveau de la sécurité », alerte Pierre Ouzoulias

Au lendemain de l’audition de la ministre de la Culture, Rachida Dati, par le Sénat, le sénateur PCF Pierre Ouzoulias reste largement sur sa faim. Le « casse du siècle », opéré au musée du Louvre, a évidemment fait partie des sujets. Mais pour le sénateur de la commission de la culture, les réponses de la ministre ne sont pas à la hauteur.

Il a même senti de « l’insincérité » de la part de Rachida Dati. « On sait qu’il manque 80 millions d’euros pour que le Louvre puisse lancer très rapidement son plan de mise à niveau de la sécurité de l’ensemble du musée. C’est vraiment une nécessité, je peux vous dire », souligne le sénateur qui a visité lundi le PC sécurité du célèbre musée. Un chiffre avancé aujourd’hui par le préfet de police de Paris, lors de son audition par la Haute assemblée.

« Bercy et le premier ministre ne feront pas un cadeau au ministère de la Culture »

Or « ces 80 millions d’euros ne sont pas dans le budget et la ministre, hier soir, nous dit que tout va bien, qu’elle a un budget fantastique, que le Louvre a plus de moyens, alors qu’il perd un million d’euros. Il y a quelque chose qui ne va pas », dénonce le sénateur PCF des Hauts-de-Seine. Et d’ajouter : « J’ai le sentiment qu’on se moque un peu de nous, ce n’est pas très sérieux ».

Pour tenter de compenser cette lacune, Pierre Ouzoulias déposera « un amendement de 80 millions d’euros », lors de l’examen du budget 2026, « il est prêt ». Mais il est « persuadé » qu’il ne sera pas soutenu par Rachida Dati, dans l’hémicycle. « Bercy et le premier ministre ne feront pas un cadeau au ministère de la Culture. Tous les budgets sont soumis à une austérité sévère. Et même après le cambriolage du Louvre le budget culture ne récupérera pas les sommes perdues », craint le sénateur communiste.