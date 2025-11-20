Public Sénat
Le direct

Lutte contre le narcotrafic : un débat sera organisé à l’Assemblée nationale, annonce Sébastien Lecornu

A la demande du groupe socialiste, un débat se tiendra à l’Assemblée nationale sur « la lutte contre le narcotrafic », a déclaré Sébastien Lecornu, dans son discours de clôture du 107e congrès de l’AMF.
Aglaée Marchand

Par Aglaée Marchand

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

Ce jeudi, le groupe socialiste à l’Assemblée nationale a interpellé le gouvernement, en vertu de l’article 50-1 de la Constitution, pour organiser un débat sur « l’état, la géographie et la nature du narcotrafic, sur la mise en œuvre de la loi du 13 juin 2025 et les moyens déployés à cette fin, la prise en compte de toutes les dimensions de la lutte contre ce phénomène : policière, judiciaire, sociale, sociétale, sanitaire et de prévention », à la suite de la mort de Mehdi Kessaci, frère du militant Amine Kessaci, et assassiné à Marseille la semaine dernière.

Dans un courrier adressé au Premier ministre, les députés PS Boris Vallaud et Roger Vicot appellent à une « mobilisation nationale sans faille », alors que ce meurtre constitue, selon eux, « un point de bascule » et « un rappel à l’ordre ».

Depuis le 107e congrès des maires à Paris, Sébastien Lecornu a fait état d’« un combat qui va durer, sur lequel il va falloir s’adapter, adapter les moyens de l’État, la réponse locale, face à un adversaire qui lui est en train de muter ». Il s’est engagé à répondre à la demande du PS : « Nous aurons l’occasion d’y revenir notamment puisque le groupe socialiste à l’Assemblée nationale a sollicité un débat extraordinaire […], que nous allons organiser ». Un débat du même type pourrait suivre au Sénat.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Lutte contre le narcotrafic : un débat sera organisé à l’Assemblée nationale, annonce Sébastien Lecornu
4min

Politique

Primes, normes, décentralisation : ce qu’il faut retenir du discours de Sébastien Lecornu devant les maires

En clôture du Congrès de l’Association des maires de France (AMF), le Premier ministre a fait part de sa volonté de simplifier les normes qui pèse sur les élus locaux. Il a confirmé son engagement en faveur d’un grand acte de décentralisation avec le dépôt d’un projet de loi avant Noël mais sans s’engager sur une baisse de l’effort demandé aux collectivités dans le budget, au grand dam des élus.

Le