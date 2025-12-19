Public Sénat
Le direct

Manon Aubry : « Par antisémitisme pur, le RN peut avoir des liens avec des islamistes »

Invitée de l’émission Bonjour Chez vous sur Public Sénat, l’eurodéputée LFI est revenue sur la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les liens existants entre les partis et l’islamisme.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

La commission d’enquête parlementaire, demandée par le groupe LR de Laurent Wauquiez, sur des liens supposés entre mouvements politiques et réseaux islamistes, a accusé mercredi dans son rapport La France insoumise de « proximités » avec « des individus propageant l’idéologie islamiste ». Toutefois, la commission, présidée par Xavier Breton (LR) et dont le rapporteur est le ciottiste Matthieu Bloch, se contente de pointer des cas particuliers et n’a pas trouvé « de liens structurés démontrables à ce jour entre les partis politiques et les mouvements islamistes ».

Interrogée sur le rapport de la commission d’enquête, dans la matinale de Public Sénat, Bonjour chez vous, l’eurodéputée Manon Aubry a ironisé sur les conclusions de ce rapport. « Cette commission d’enquête a fait largement pschitt. Laurent Wauquiez voulait dégommer La France Insoumise. Je crois qu’il s’est fait largement dégommer », a-t-elle d’abord constaté.

L’eurodéputée en a profité pour reprendre les constatations du directeur du renseignement de la préfecture de police de Paris auditionné par la commission. « Il a dit que l’ultragauche était totalement absente lors des émeutes et des violences urbaines ». « On ne la voit pas non plus quand il est question d’islamisme radical. En revanche, une certaine frange de l’ultradroite négationniste se rapproche, par antisémitisme pur, de certains islamistes », a-t-elle cité.

Manon Aubry poursuit en soulignant « l’implication du Rassemblement national dans certains attentats terroristes. Celui qui a armé Amedy Coulibaly, le terroriste de l’Hyper Casher, était membre du service d’ordre du Rassemblement national (du Front national en réalité NDLR) », a-t-elle pris comme exemple. Elle cite également le cas d’une candidate RN aux dernières élections législatives, qui avait posé en photo avec une casquette de Waffen SS. Elle conclut en reprenant l’analyse du directeur du renseignement de la préfecture de police: « Par antisémitisme pur, le RN, l’extrême droite, peut avoir des liens avec des islamistes ».

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Paris: Gerard Larcher elu President du Senat
3min

Politique

Échec de la CMP sur le budget : Gérard Larcher dénonce le « manque de considération » de Sébastien Lecornu à l’égard du Sénat

Le gouvernement et la majorité sénatoriale se renvoient la responsabilité de l’échec de la commission mixte paritaire (CMP) sur le projet de loi de finances 2026. Gérard Larcher répond à Sébastien Lecornu en défendant la position du Sénat pendant l’examen du budget et en dénonçant « le manque de considération » et « les mots excessifs » du Premier ministre.

Le

Paris: Questions au gouvernement Senat
8min

Politique

Budget : les sénateurs LR et le gouvernement Lecornu se renvoient la responsabilité de l’échec

Face à l’incapacité des députés et sénateurs à trouver un accord en commission mixte paritaire, le gouvernement fait porter l’échec sur le dos de la droite sénatoriale. Le PS lui emboîte le pas et dénonce le « dogmatisme » de LR. « Pitoyable », rétorque-t-on à droite, où on accuse le gouvernement d’avoir voulu provoquer « l’échec de la CMP ».

Le