Manon Aubry : « Par antisémitisme pur, le RN peut avoir des liens avec des islamistes »

La commission d’enquête parlementaire, demandée par le groupe LR de Laurent Wauquiez, sur des liens supposés entre mouvements politiques et réseaux islamistes, a accusé mercredi dans son rapport La France insoumise de « proximités » avec « des individus propageant l’idéologie islamiste ». Toutefois, la commission, présidée par Xavier Breton (LR) et dont le rapporteur est le ciottiste Matthieu Bloch, se contente de pointer des cas particuliers et n’a pas trouvé « de liens structurés démontrables à ce jour entre les partis politiques et les mouvements islamistes ».

Interrogée sur le rapport de la commission d’enquête, dans la matinale de Public Sénat, Bonjour chez vous, l’eurodéputée Manon Aubry a ironisé sur les conclusions de ce rapport. « Cette commission d’enquête a fait largement pschitt. Laurent Wauquiez voulait dégommer La France Insoumise. Je crois qu’il s’est fait largement dégommer », a-t-elle d’abord constaté.

L’eurodéputée en a profité pour reprendre les constatations du directeur du renseignement de la préfecture de police de Paris auditionné par la commission. « Il a dit que l’ultragauche était totalement absente lors des émeutes et des violences urbaines ». « On ne la voit pas non plus quand il est question d’islamisme radical. En revanche, une certaine frange de l’ultradroite négationniste se rapproche, par antisémitisme pur, de certains islamistes », a-t-elle cité.

Manon Aubry poursuit en soulignant « l’implication du Rassemblement national dans certains attentats terroristes. Celui qui a armé Amedy Coulibaly, le terroriste de l’Hyper Casher, était membre du service d’ordre du Rassemblement national (du Front national en réalité NDLR) », a-t-elle pris comme exemple. Elle cite également le cas d’une candidate RN aux dernières élections législatives, qui avait posé en photo avec une casquette de Waffen SS. Elle conclut en reprenant l’analyse du directeur du renseignement de la préfecture de police: « Par antisémitisme pur, le RN, l’extrême droite, peut avoir des liens avec des islamistes ».