Manque de clarté de Lecornu, 49.3 : chez les LR, l’heure « des crispations »

C’était la surprise, de bon matin. Il est 8h03 quand les journalistes apprennent, sur la boucle presse de Matignon, que « le premier ministre fera une déclaration ce matin à 8h45 ». Elle n’était pas prévue. Moins d’une heure après, Sébastien Lecornu annonce sa décision de renoncer au 49.3, qui permet de passer en force à l’Assemblée.

« Le compte n’y est pas » pour Bruno Retailleau

C’était justement l’une des demandes des socialistes, qui étaient reçus en fin de matinée à Matignon. Peine perdue. A la sortie, le numéro 1 du PS, Olivier Faure, pointe « une copie très insuffisante et à bien des égards alarmante », sans pour autant fermer la porte pour la suite. Dans le camp du premier ministre, on salue à l’inverse le coup. « C’est habile et constructif. Parce que ça met l’opposition devant ses responsabilités », juge François Patriat, président du groupe RDPI (Renaissance) du Sénat. « Au bout du compte, je vois mal le PS voter la censure, même s’ils disent que le compte n’y est pas », prédit ce macroniste historique.

Un autre estime que « le compte n’y est pas ». C’est Bruno Retailleau. Le patron des Républicains l’a confié hier au Figaro. « Les discussions vont se poursuivre. À ce stade, la participation de la droite au gouvernement n’est pas acquise du tout », prévient le ministre de l’Intérieur démissionnaire.

« On attend une copie révisée »

Coup de pression pour mieux négocier ou réel malaise chez les LR ? En étant reçu jeudi après-midi par Sébastien Lecornu, le premier ministre lui a bien présenté un document. Mais pas la lettre d’engagement attendue et promise, depuis le début de la semaine. Pour la seconde fois de la semaine, le président des LR a convoqué députés et sénateurs LR jeudi soir, pour une réunion d’urgence en visio.

« Le premier ministre lui a lu un texte, mais destiné à la terre entière et sans réponse à nos demandes », pointe le sénateur LR Roger Karoutchi. « On attend une copie révisée. Car là, il n’y avait que des généralités sur l’immigration, rien sur la politique des visas, sur laquelle Bruno Retailleau demande à reprendre le contrôle. Rien sur les délais en centre de rétention et pas de pistes précises sur la baisse des dépenses publiques », regrette la sénatrice Agnès Evren, porte-parole des LR. Maintenant, les « LR attendent une réponse rapide, circonstanciée et détaillé », insiste son collègue Max Brisson, porte-parole du groupe LR du Sénat.

Les consultations s’enchaînent. Ce midi, le président des LR a « refait une visio avec tous les présidents de fédérations départementales des LR, pour expliquer la situation », précise Agnès Evren, à la tête de la fédé de Paris. « La décision sera collective si on entre au gouvernement », rappelle la sénatrice.

« On sent qu’il y a une montée des crispations », constate Roger Karoutchi, qui ajoute que « Bruno Retailleau ne voit pas comment un gouvernement sera mis en place dans les 24 ou 48 heures ».

Renonciation au 49.3 : Bruno Retailleau craint la « coalition des démagogues »

Et ce n’est pas l’annonce de Sébastien Lecornu sur le 49.3 qui va arranger les choses, au contraire. Sur X, on sent Bruno Retailleau très mitigé sur ce choix de se passer de l’arme nucléaire parlementaire. « Le premier ministre fait le choix de renoncer au 49.3 pour laisser la place au dialogue et mettre le Parlement devant ses responsabilités. Dans un contexte d’absence de majorité c’est un choix qui se comprend, à condition qu’une coalition des démagogues n’aboutisse pas au vote d’un budget qui serait contraire aux intérêts supérieurs de notre pays. Si tel était le cas, ce serait dramatique pour la France et les Français », met en garde le numéro 1 des LR.

« Dont acte, mais nous attendons toujours les réponses du premier ministre à nos attentes, en terme programmatique, et l’expression de nos priorités », réagit pour sa part Mathieu Darnaud, président du groupe LR du Sénat.

« Un peu surréaliste et sidérant »

Dans les rangs des LR ce matin, on s’étonne suite à « ce message qui vient uniquement pour ses négociations à gauche, mais laisse dubitatif à droite. C’est quand même un peu surréaliste et sidérant ».

Si « le parlementaire (qu’il est) ne peut que se réjouir que le Parlement puisse débattre au fond de l’ensemble des textes », Max Brisson se dit « à titre personnel circonspect, de renoncer comme ça à un outil constitutionnel. Sur la durée, on verra ce qu’il en sera, de cette renonciation matinale et spectaculaire ». Alors que les LR semblaient confiants ces derniers jours, lui aussi pointe une forme de déséquilibre :