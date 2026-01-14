March Bloch vers la Panthéon ? Interrogée par le sénateur Pierre Ouzoulias, Catherine Vautrin a réaffirmé la décision annoncée par Emmanuel Macron le 23 novembre dernier, à l’occasion du 80e anniversaire de la libération de Strasbourg : « Pour son œuvre, son enseignement et son courage, nous décidons que Marc Bloch entrera au Panthéon », avait déclaré le Président de la République. L’historien, résistant et médiéviste, assassiné par la Gestapo le 16 juin 1944 près de Lyon, avait marqué l’université de Strasbourg et l’historiographie française par ses travaux et son engagement.

Pierre Ouzoulias a souligné, dans sa question, la symbolique de rendre hommage à Marc Bloch le jour anniversaire de son exécution, tout en rappelant le contraste entre le sacrifice du résistant et le mercantilisme de certaines puissances étrangères : « Entre Trump qui met toute la puissance militaire américaine au service de ses intérêts financiers et Marc Bloch qui a donné sa vie pour l’amour de la patrie et le dialogue entre les peuples, nous aurions choisi Marc Bloch et son sacrifice », a-t-il déclaré avant d’interroger « Et vous, Madame la ministre ? »

« Chacun d’entre nous partage la nécessité de rendre hommage à Marc Bloch. »

La ministre des Armées a répondu avec conviction : « Chacun d’entre nous partage la nécessité de rendre hommage à Marc Bloch. Grand soldat, grand résistant, mais surtout grand Français, il sera panthéonisé cette année », ajoutant que l’homme symbolise un exemple intemporel de courage et de dévouement.

Marc Bloch, fantassin de la Première Guerre mondiale décoré à plusieurs reprises, intellectuel et fondateur de l’École des Annales, représente pour la ministre « un exemple de brûlante actualité, qui incarne le lien entre l’engagement militaire, la pensée historique et le patriotisme ».

Pierre Ouzoulias a conclu en rappelant la célèbre maxime de Jean Monnet ancien commissaire général au plan : « Il n’est de défaite que celle que nous acceptons ».