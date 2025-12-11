Public Sénat
Le direct

Masculinisme : « Ceux qui y adhèrent sont souvent en manque d’amour », constatent des spécialistes

Pour la deuxième fois en deux semaines, la délégation aux droits des femmes du Sénat s’est penchée, ce jeudi 11 décembre, sur le masculinisme. Des chercheurs sont venus informer les sénateurs des dangers virtuels, voire physiques, de cette tendance ultra-active sur les réseaux sociaux.
Guillaume Cros

Par Guillaume Cros

Temps de lecture :

4 min

Publié le

Mis à jour le

« On se sent totalement démunis. Vous ne me rassurez pas. » La présidente de la délégation aux droits des femmes au Sénat, Dominique Vérien (Union centriste), vient d’écouter attentivement l’argumentaire des trois spécialistes sur la tendance « mascu ». « Mascu » ? Il s’agit du mouvement du masculinisme, croissant chez les jeunes générations. La délégation a organisé un colloque le 27 novembre dernier sur sa montée en puissance sur les réseaux sociaux. Ce jeudi 11 décembre, elle a cette fois sollicité trois chercheurs.

« Le masculinisme est une forme d’antiféminisme ciblant principalement les femmes défendant leurs droits et leurs émancipations », définit Laura Verquere, maîtresse de conférences à l’université de Lille. Il propage la vision d’une société dans laquelle l’homme est supérieur à la femme dans le domaine social, économique et politique. Le phénomène s’appuie sur trois « constats » :

  • Le mythe de l’égalité déjà là : l’égalité des sexes étant déjà atteint, les revendications féministes actuelles sont obsolètes.
  • La théorie de l’effet pervers : le féminisme s’est radicalisé et promeut une guerre des sexes au détriment des hommes.
  • La crise de la masculinité : l’identité masculine est en perdition, ce qui légitime une position victimaire des masculinistes.

Terrain de jeu lucratif

Malgré sa récente surexposition, le masculinisme est ancien. Il apparaît en même temps que le féminisme puisqu’il se définit comme « une réaction à l’avancée des mouvements des droits des femmes » clarifie Laura Verquere. La tendance s’institutionnalise dans les années 1980, mais connaît « un regain et une radicalisation » avec l’avènement des réseaux sociaux.

Selon Julien Mésengeau, maître de conférences à l’université de Lille, des centaines d’influenceurs et des forums aux milliers de membres pullulent sur TikTok, Instagram et X. « Les réseaux sociaux sont devenus un espace central de déploiement, de circulation et de transformation » de ces idées qui vont s’adresser en priorité aux jeunes générations.

La sphère Internet masculiniste (« manosphère ») s’apparente à un business juteux. « Ces influenceurs sont des activistes qui veulent fédérer une communauté et capitalisent sur un sentiment d’insécurité », révèle Laura Verquere. Car une grande partie des adhérents à ces contenus seraient des adolescents souffrant de difficultés affectives. « Ils sont souvent en manque d’amour, observe Céline Morin, maîtresse de conférences à l’université de Nanterre. J’y vois de la violence, mais aussi de l’empathie, car on sent de la souffrance. »

« Une certaine frange de l’Église catholique »

« Existe-t-il des outils de régulation de ces contenus ? », s’interroge la sénatrice Annick Billon (Union centriste). L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) peut intervenir sur les réseaux sociaux (restriction de l’âge sur les sites pornographiques) mais de manière limitée. Julien Mésengeau précise qu’elle n’a pas la compétence d’agir sur le pluralisme, mais elle « peut empêcher l’arrivée de ces contenus sur l’espace public ».

Un sujet occulté par les spécialistes a été impulsé par les sénatrices en fin d’audition. Celui du lien entre le masculinisme et la religion. Après une question posée par Béatrice Gosselin (Les Républicains), Annick Billon, puis Laure Darcos (Les Indépendants-République et Territoires), Julien Mésengeau finit par témoigner. « Je suis sur la réserve. J’ai eu des comptes hackés, Céline Morin a été menacée, des chercheurs ont arrêté leurs recherches. » Il assure que l’islamisme n’est pas imprégné dans la « manosphère » et filtre plutôt avec « une certaine frange de l’Église catholique ».

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Paris: Gerard Larcher concertation E. Macron
3min

Politique

Budget : à la recherche d’un compromis, Emmanuel Macron reçoit Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet

A une semaine de la réunion de la commission mixte paritaire sur le budget, Emmanuel Macron a reçu jeudi les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, en présence de Sébastien Lecornu. Le sort du projet de loi de finances repose en partie sur les chances de voir les députés et sénateurs trouver un compromis, sous peine de retravailler sur le budget en début d’année 2026.

Le

Masculinisme : « Ceux qui y adhèrent sont souvent en manque d’amour », constatent des spécialistes
7min

Politique

Le Sénat allège l’effort demandé aux collectivités via le Dilico, système d’« infantilisation des élus », dénonce la gauche

Issu d’une idée de la majorité sénatoriale l’an dernier, le Dilico est un « système d’épargne forcée » qui permet de faire contribuer les collectivités à l’effort d’économies. Dénoncé avec force par la gauche et une partie du centre et de la droite, le dispositif a été revu, après des débats parfois tendus, pour ramener la ponction de 2 milliards à 890 millions d’euros.

Le

La sélection de la rédaction

Masculinisme : « Ceux qui y adhèrent sont souvent en manque d’amour », constatent des spécialistes
6min

Société

Masculinisme : « Un projet politique organisé qui bénéficie de la complicité des plateformes et mène une guerre d’influence »

Les discours de haine à l’encontre des femmes se multiplient, tout comme les atteintes à leurs droits. Face à ces mouvements extrêmes, alimentés par des contenus masculinistes relayés en masse sur les réseaux sociaux, la délégation aux droits des femmes du Sénat tente de décrypter les moyens de réponse disponibles, pour endiguer ce phénomène.

Le

Masculinisme : « Ceux qui y adhèrent sont souvent en manque d’amour », constatent des spécialistes
4min

Société

Michelle Perrot observe un retour du masculinisme qui « risque de s’imposer dans toute la société »

Alors que le masculinisme prospère sur les réseaux sociaux, Michelle Perrot, figure du féminisme, alerte sur les droits des femmes qui restent fragiles. Si elle salue le combat des féministes aujourd’hui, elle dit aussi comprendre le désarroi de certains hommes. Cette semaine, Rebecca Fitoussi reçoit l’historienne au Dôme Tournon du Sénat dans l’émission « Un monde un regard ».

Le

Protest in Lyon against Iran regime, January 8th 2023
6min

International

Femme, vie, liberté : « L’Iran a inauguré le premier mouvement féministe pérenne du monde musulman »

Il y deux ans jour pour jour, Mahsa Amini décédait à la suite de ses blessures causées par les policiers iraniens. Elle avait été arrêtée trois jours auparavant par la police des mœurs pour « port du voile inapproprié ». Sa mort a déclenché de nombreuses manifestations, puis un réel mouvement de révolte au slogan féministe « Femme, vie, liberté ». Aujourd’hui, quel est l’héritage du mouvement ?

Le