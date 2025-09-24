Public Sénat
Medef : Patrick Martin confirme un grand meeting patronal le 13 octobre

Le patron du Medef, Patrick Martin, a officialisé ce mercredi 24 septembre la tenue d’un « énorme meeting » du patronat le 13 octobre prochain. L’annonce intervient à l’issue d’un entretien à Matignon avec le Premier ministre Sébastien Lecornu, aux côtés des représentants de la CPME et de l’U2P.
Emma Bador-Fritche

Par Emma Bador-Fritche

2 min

La menace d’une mobilisation patronale prend forme. Cette mobilisation, déjà évoquée la veille lors de l’événement BIG organisé par Bpifrance, se veut une démonstration de force face à ce que Patrick Martin qualifie de « théories dangereuses pour nos entreprises », en référence notamment à la taxe Zucman sur les hauts patrimoines. Il a précisé que « de très nombreuses organisations patronales » y prendraient part.

« J’ai exprimé une réelle préoccupation »

À sa sortie de Matignon, après près de deux heures d’échanges, le président du Medef a salué « une grande qualité d’écoute de la part du Premier ministre », tout en exprimant de profondes inquiétudes sur l’orientation actuelle du débat politique. « Je suis très inquiet qu’on ne parle plus d’emploi, plus de croissance, plus de compétitivité… », a-t-il déploré.

Patrick Martin s’est dit frappé par « un débat chaque jour plus éloigné des réalités économiques », alors même que « la dégradation conjoncturelle ne peut être absente des réflexions et des décisions politiques ». Il a assuré avoir exprimé « une réelle préoccupation », tout en réaffirmant la volonté du patronat de poursuivre le dialogue avec l’exécutif.

« Ce n’est pas un meeting contre le Premier ministre »

Patrick Martin a tenu à préciser le sens de cette mobilisation : « Ce n’est pas un meeting contre le Premier ministre, ni contre un gouvernement qui n’est pas encore constitué, ni contre un budget qui n’est pas encore écrit ». L’objectif est selon lui de « rééquilibrer un débat monopolisé par la question des super-riches, alors que le vrai sujet de la France reste la relance de la dynamique économique. » Cependant, toutes les organisations ne se disent pas prêtes à suivre. L’U2P a rappelé qu’elle n’avait pas été consultée et a confirmé son refus de participer. La CPME, de son côté, réserve sa décision après consultation interne.

Le rendez-vous du 13 octobre devrait donc marquer un moment clé pour le patronat, qui entend peser davantage dans le débat public et présenter des propositions face à la conjoncture économique jugée préoccupante.

