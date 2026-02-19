Public Sénat
France Militant Killed
A woman holds a placard reading "Justice for Quentin" as she pays tribute to far-right student, Quentin Deranque, 23, who died in Lyon from a street beating during clashes between far-left and far-right militants, in Lille, northern France, Wednesday, Feb. 18, 2026. (AP Photo/Jean-Francois Badias)/XTC125/26049678259143//2602182010

Mort de Quentin Deranque : le parquet requiert la mise en examen pour « homicide volontaire » de sept suspects

Lors d’une conférence de presse, jeudi, le procureur de Lyon Thierry Dran a requis la mise en examen de sept hommes pour « homicide volontaire » du militant nationaliste Quentin Deranque, frappé à mort en marge d’une conférence de l’eurodéputé LFI, Rima Hassan. Quatre des onze personnes interpellées, ont été remises en liberté.
Par Rédaction Public Sénat

Moins d’une semaine après la mort de Quentin Deranque, le militant nationaliste et identitaire frappé à mort lors d’une bagarre entre groupuscules fasciste et antifasciste, en marge d’une conférence de l’eurodéputé LFI, Rima Hassan à Sciences Po Lyon, l’enquête avance.

11 personnes, dont deux collaborateurs parlementaires du député LFI et fondateur du mouvement antifa «  la jeune garde », Raphaël Arnault avaient été placées en garde à vue. Lors d’une conférence de presse, ce jeudi, le procureur de Lyon, Thierry Dran a indiqué que le parquet avait requis la mise en examen de sept hommes pour « homicide volontaire ». Il a, par ailleurs, précisé qu’il avait demandé leur placement en détention provisoire en raison notamment du « risque de trouble à l’ordre public ».

« Deux ont refusé de s’exprimer » pendant leur garde à vue, les autres « reconnaissent leur présence » sur les lieux de l’agression et « certains admettent avoir porté des coups » à Quentin Deranque « ou à d’autres victimes », a précisé Thierry Dran.

Quatre des onze personnes ont été remises en liberté jeudi. « Les trois femmes et l’homme mis en cause pour recel de malfaiteurs ont été remis en liberté et seront ultérieurement convoqués pour s’expliquer sur ces faits », a-t-il expliqué.

Le procureur ajoute qu’il restait « plusieurs personnes à identifier ». « L’identification des personnes présentes sur les lieux était difficile », a-t-il reconnu.

(Avec l’Afp)

 

