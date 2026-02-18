Public Sénat
Paris, October 21, 2025: LFI deputy Raphael Arnault at the Questions to the Government session at the National Assembly between deputies and ministers of the Lecornu II Government. ARNAUD VILETTE / SIPA PRESS//VILETTEARNAUD_villette21378/Credit:Arnaud Cesar Vilette/SIPA/2510211833

Mort de Quentin : neuf personnes interpellées dont un assistant du député LFI Raphaël Arnault

Neuf suspects, dont un assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, ont été interpellés mardi soir dans le cadre de l’enquête sur la mort du jeune militant nationaliste Quentin Deranque, roué de coups jeudi à Lyon, en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI, Rima Hassan, à Sciences Po Lyon.
Le nom de Jacques-Elie Favrot, l’assistant parlementaire du député LFI et fondateur de la Jeune Garde, Raphaël Arnault, circulait depuis plusieurs jours, soupçonné d’être impliqué dans la bagarre de rue qui a opposé, à Lyon jeudi dernier, antifas et militants d’extrême droite en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI, Rima Hassan, à Sciences Po Lyon. Une échauffourée qui a coûté la vie de Quentin Deranque, militant identitaire et nationaliste, décédé samedi d’un grave traumatisme crânien. Il assuraitla sécurité de militantes du collectif identitaire Némésis venue s’opposer à la conférence de Rima Hassan.

Jacques-Elie Favrot avait perdu lundi ses droits d’accès à l’Assemblée nationale bien qu’il ait démenti, par le biais de son avocat « être responsable du drame ». « Mon collaborateur Jacques-Elie Favrot a cessé toutes ses activités parlementaires. Dès hier avant d’apprendre son interpellation ce soir, nous avons engagé auprès des services de l’Assemblée les procédures pour mettre fin à son contrat. À l’enquête désormais de déterminer les responsabilités », a écrit Raphaël Arnault sur X.

Après avoir auditionné les témoins, exploité des vidéos et de la téléphonie, les enquêteurs étaient parvenus mardi matin à identifier une partie des suspects et ont procédé à cinq interpellations dans l’après-midi et quatre dans la soirée, selon le procureur de Lyon Thierry Dran.

Le magistrat a refusé d’en dire plus sur leur profil, mais une source proche du dossier a précisé à l’AFP qu’un assistant parlementaire de Raphaël Arnault, député LFI et fondateur du mouvement d’ultragauche La Jeune Garde, figurait parmi eux.

Une source a précisé que des interpellés étaient proches de la mouvance d’ultragauche.

« Déshonorés »

Le président du RN Jordan Bardella a immédiatement accusé le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon d’avoir « ouvert les portes de l’Assemblée nationale à des meurtriers présumés » et d’avoir une « responsabilité morale et politique […] immense » dans le drame.

Mardi après-midi à l’Assemblée nationale, avant même l’annonce des arrestations, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait demandé à la France insoumise de « faire le ménage » dans ses « rangs » lors d’une séance de questions au gouvernement particulièrement tendue.

« Nous n’acceptons pas les leçons que nous donne Monsieur le Premier ministre, qui visiblement a pété un câble », a rétorqué Jean-Luc Mélenchon lors d’une conférence devant des militants à Paris.

Les agresseurs de Quentin Deranque se sont « déshonorés » en frappant le jeune militant « d’une manière qui, de toute évidence, comporte le risque d’infliger la mort », a-t-il toutefois ajouté. « Dans la violence, qu’elle soit défensive ou offensive […], tous les coups ne sont pas permis ».

La cheffe des députés insoumis Mathilde Panot avait, elle, dénoncé dans l’enceinte du palais Bourbon ceux qui « instrumentalisent » la mort du militant nationaliste pour « salir » LFI.

Elle a aussi reproché à l’exécutif un « silence », notamment après la mort de l’ancien international de rugby argentin Federico Martin Aramburu, assassiné à Paris en 2022, alors que le principal accusé est un ancien du mouvement d’ultradroite Groupe Union Défense (GUD).

Applaudi par des députés des rangs macronistes jusqu’au Rassemblement national, Sébastien Lecornu a vertement répliqué : « Ce que vous venez de faire est absolument ignoble et abject ».

Alliée

Un échange électrique qui tranchait avec la minute de silence en hommage à Quentin Deranque, observée par tous les députés.« La Jeune Garde tue, et La France insoumise devrait le condamner », a pour sa part déclaré le ministre de la Justice Gérald Darmanin. La Jeune Garde, mouvement antifasciste fondé en 2018 à Lyon, a assuré ne pouvoir « être tenue pour responsable » de la mort de Quentin Deranque, « ayant suspendu toutes ses activités » car elle est visée par une procédure de dissolution.

Jean-Luc Mélenchon, a, par le passé, fait l’éloge de la Jeune Garde. En avril 2025, il avait salué le travail de cette « organisation alliée ». Le coordinateur national de LFI Manuel Bompard a argué mardi que ce soutien passé ne constituait pas un lien entre LFI et le drame. Si d’anciens membres de ce groupe d’ultragauche sont responsables de l’agression, « ils doivent être punis », a-t-il dit. La France insoumise n’a « aucun lien » avec cette agression, ni « aucune responsabilité politique », a-t-il martelé.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a annoncé sur BFMTV qu’il n’y aurait pas d’autres « meetings » dans les universités si un risque de trouble à l’ordre public est avéré.

Avec l’AFP

