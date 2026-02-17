Public Sénat
Le direct

Mort de Quentin : « Un jeune perd la vie, quelles que soient ses idées politiques, c’est inacceptable » déclare le sénateur David Ros

La mort de Quentin Deranque, 23 ans, survenue samedi 14 février à Lyon, deux jours après une violente agression en marge d’une conférence de l’eurodéputée Rima Hassan à l’Institut d’études politiques de Lyon, a suscité une vive émotion et des réactions en cascade au sein de la classe politique. L’enquête pour « homicide volontaire », ouverte par le parquet de Lyon, se poursuit sans interpellation à ce stade. La question a notamment été évoquée lors des réunions hebdomadaires des groupes au Sénat.
Emma Bador-Fritche

Par Emma Bador-Fritche

Temps de lecture :

4 min

Publié le

Une agression en marge d’une conférence. Selon le parquet, l’étudiant a été frappé jeudi par « au moins six individus ». Cinq d’entre eux ont été identifiés, d’après des sources policières citées par France Télévisions. Connus des services de police, certains seraient fichés S en raison de leur appartenance à la Jeune Garde, un collectif antifasciste dont la dissolution avait été annoncée en 2025 avant un recours devant le Conseil d’État. Le groupe identitaire Nemesis affirme, pour sa part, que le jeune homme, présenté comme militant nationaliste, appartenait au service d’ordre en marge de la conférence de l’eurodéputée insoumise Rima Hassan. La Jeune Garde, cofondée par le député de La France insoumise Raphaël Arnault, a assuré dimanche ne pas être « responsable » du décès. Dans ce contexte de fortes tensions, les députés observent mardi une minute de silence à l’Assemblée nationale, à la demande du président de l’Union des droites républicaines, Éric Ciotti, après consultation des présidents de groupes.

« C’est le temps de l’enquête, le temps du jugement, et ensuite viendra le temps politique »

À gauche, plusieurs responsables politiques ont insisté sur la gravité du drame tout en appelant à la retenue dans l’attente des conclusions de l’enquête. Le sénateur socialiste David Ros, interviewé par Public Sénat a dénoncé une « banalisation de la violence », estimant que « quand on a un jeune qui perd la vie, quelles que soient ses idées politiques, c’est inacceptable, intolérable ». Il a rappelé que « des coups peuvent tuer » et appelé à ce que les responsables soient « arrêtés et jugés en conséquence ». L’élu met également en garde contre toute récupération politique et appelle à laisser la justice suivre son cours. Se référant à une tribune de l’ancien premier ministre Dominique de Villepin, il souligne que « c’est le temps de l’enquête, le temps du jugement, et ensuite viendra le temps politique », invitant les responsables publics à ne pas « remettre de l’huile sur le feu ». S’il reconnaît l’existence de comportements violents dans certains mouvements d’ultragauche, le sénateur appelle à « éviter l’amalgame » et rappelle que la violence politique s’inscrit dans une histoire plus large des radicalités en France.

« Aujourd’hui, La France insoumise est en train de récolter ce qu’elle a semé. »

À droite, les réactions s’accompagnent de critiques plus directes visant certains responsables politiques et le climat dans les universités. Le sénateur Les Républicains Max Brisson évoque d’abord « la compassion » face à la mort d’un jeune homme, tout en se disant « très choqué » par certaines prises de position attribuées à des responsables d’Europe Écologie-Les Verts et de La France insoumise, accusés selon lui d’avoir mis en cause l’action des forces de l’ordre. Il appelle à ce que « la compassion l’emporte sur l’instrumentalisation », tout en estimant que certains responsables politiques « continuent à mettre de l’huile sur le feu ». L’élu a également dénoncé ce qu’il considère comme une dérive idéologique dans l’enseignement supérieur : « Aujourd’hui, La France insoumise est en train de récolter ce qu’elle a semé. Je le répète très fortement. Oui, l’université est un lieu de confrontation des idées. Non, l’université n’est pas le lieu de propagande politique au service d’une seule idéologie et qui plus est d’une idéologie qui ne camoufle même plus sa dimension totalitaire. »

Une enquête toujours en cours

L’enquête judiciaire se poursuit afin de déterminer précisément les circonstances de l’agression et d’identifier l’ensemble des auteurs présumés. Aucune arrestation n’a encore été annoncée. Au-delà du drame, les réactions politiques témoignent de clivages persistants entre appels à l’apaisement et dénonciation d’un climat idéologique jugé préoccupant, dans un contexte de polarisation accrue du débat public.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a lui aussi dénoncé mardi, lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, une « rhétorique de la confrontation » après l’agression mortelle. Répondant au président du groupe Les Républicains Laurent Wauquiez, il a appelé les responsables politiques à la responsabilité et insisté sur la nécessité de laisser « la vérité judiciaire s’établir », sans pression sur les enquêteurs ni sur l’autorité judiciaire.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Paris: Weekly session of questions to the government
3min

Politique

Après la nomination controversée d’Amélie de Montchalin à la Cour des comptes : les sénateurs socialistes déposent un texte pour encadrer son mandat

Nommée par Emmanuel Macron à la tête de la Cour des comptes, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin qui va disposer d’un mandat irrévocable, pourrait rester rue de Cambon une trentaine d’années. C’est trop pour les sénateurs socialistes qui ont déposé une proposition de loi pour limiter son mandat.

Le

Sciences Po Lyon
5min

Politique

Mort de Quentin : vers la fin des réunions politiques dans les universités ?

Après la mort du militant nationaliste, Quentin Deranque, le gouvernement a appelé les présidents d’universités à interdire les réunions politiques dans leurs établissements en cas de risque de trouble à l’ordre public. Un rappel du droit existant qui fait craindre une « neutralisation des campus ».

Le

Elysee Palace : Emmanuel Macron welcomes European Council President Antonio Costa
3min

Politique

Les sénateurs communistes veulent réduire les pouvoirs du Président de la République

Mercredi 25 février, les communistes du Sénat défendront une proposition de loi constitutionnelle visant à « restreindre certaines prérogatives du Président de la République ». Il s’agit de retirer des prérogatives du chef de l’Etat et de les transférer au Premier ministre, comme le pouvoir de dissolution ou encore la présidence du Conseil des ministres.

Le

Mort de Quentin : « Un jeune perd la vie, quelles que soient ses idées politiques, c’est inacceptable » déclare le sénateur David Ros
2min

Politique

Mort de Quentin : Vincent Jeanbrun pointe la responsabilité de LFI dans « la libération de la parole violente »

Invité dans notre matinale, le ministre du Logement est revenu sur la mort de Quentin en marge d’une intervention de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. L’ancien député LR pointe la responsabilité de LFI dans « l’hystérisation » du débat public et appelle la France Insoumise à « se soumettre » au respect du débat public et des règles de droit.

Le