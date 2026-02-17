Mort de Quentin : vers la fin des réunions politiques dans les universités ?

C’est lors d’une bagarre de rue avec des militants antifas, en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI, Rima Hassan, à Sciences Po Lyon, que Quentin Deranque, militant identitaire et nationaliste a perdu la vie ce week-end.

Un évènement qui est depuis largement commenté par le personnel politique. La France Insoumise qui n’a jamais caché ses liens avec le groupe antifa lyonnais, la Jeune Garde est pointée du doigt et accusée d’encourager la violence politique.

« Il n’y aura pas d’autres meetings de ce type-là dans les établissements », assuré, ce matin, sur BFMTV, le ministre de l’Enseignement supérieur, Philippe Baptiste.

« Ce n’était pas un meeting mais une conférence. Le débat démocratique ne peut pas dépendre du bon vouloir de groupuscules fascistes qui veulent brider la liberté d’expression et empêcher leurs opposants de s’exprimer », lui a répondu sur X, le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard.

« Que ce soit un colloque ou un meeting, ce n’est pas ça qui doit conduire à la violence »

Le ministre lui alors répondu sur le même réseau social qu’il ne s’agissait pas de « d’interdire la politique à l’université » mais de « lutter contre la violence politique qui se transforme en une violence physique ».

Pour ce faire, Philippe Baptiste a envoyé une circulaire cosignée par le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, pour rappeler aux préfets et aux recteurs leur rôle dans l’accompagnement des présidents d’université pour décider ou non d’annuler des événements dans leurs établissements. Leur avis permet d’ « apprécier la gravité de la menace ou du risque de trouble à l’ordre public ».

Le document rappelle les critères, déjà existants, que doivent examiner les présidents d’université pour autoriser la mise à disposition de locaux pour des étudiants qui en font la demande, de concilier « les libertés académiques et les libertés d’expression » et le « maintien de l’ordre dans l’établissement et le bon fonctionnement du service public », en fonction du « contexte » et du « contenu de la réunion ».

« C’est toujours bien de rappeler les principes et de sensibiliser tout le monde. Toute organisation quelle qu’elle soit doit respecter l’ordre public. Ça me parait le minimum », note le sénateur du Rhône et ancien ministre François-Noël Buffet.

« Que ce soit un colloque ou un meeting, ce n’est pas ça qui doit conduire à la violence. La violence vient de ceux qui veulent empêcher la tenue d’un meeting ou le perturber. Cette violence a souvent lieu en périphérie des établissements. C’est pourquoi, les présidents des universités doivent se concerter avec les forces publiques pour que ça se passe bien », note le sénateur socialiste, David Ros qui met en garde. « Interdire par principe les réunions politiques serait une attaque vis-à-vis des universités ».