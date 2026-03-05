Municipales à Saint-Etienne : le grand débat entre les candidats à suivre sur Public Sénat à 17 heures

À dix jours des élections municipales, Public Sénat et Télévision Loire 7 (TL7) s’associent pour faire débattre les huit principaux candidats à la mairie de Saint-Etienne. Ce jeudi 5 mars à partir de 17 heures, ils échangeront sur les grands enjeux qui influencent le quotidien des Stéphanoises et des Stéphanois. Un rendez-vous à suivre en direct sur nos antennes : le canal 8 de la TNT pour Public Sénat et le canal 31 pour TL7.

Les équipes numériques de Public Sénat se mobilisent également pour vous faire vivre ce débat sur notre plateforme : publicsenat.fr

Pendant une heure, Romain Brossard (LO), Marc Chassaubéné (DVD), Dino Cinieri (LR-MoDem-UDI), Corentin Jousserand (RN), Régis Juanico (PS, Les Écologistes, PCF, PP, G. s), Siham Labich (MoDem diss.), Eric Le Jaouen (Horizons) et Valentine Mercier (LFI) répondront aux questions des journalistes Quentin Calmet (Public Sénat) et Sylvain Carceles (TL7).

Sonnée par la condamnation en décembre de l’ancien maire Gaël Perdriau (LR) – qui a fait appel – pour chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics dans une affaire de chantage à la sextape auprès de son ancien adjoint, Saint-Etienne élira un nouveau maire les 15 et 22 mars prochains. Dans cette ville industrielle et ouvrière, deux candidats du Nouveau Front Populaire (NFP) ont été élus en 2024 et la gauche a recueilli 45 % des voix aux Européennes – dont 21 % pour LFI. Si Saint-Etienne est la plus grande « bascule » ciblée par le Parti socialiste, la ville a rarement élu un maire de gauche (deux fois seulement, en 1977 et en 2008).

