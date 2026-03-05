Public Sénat
SAINT ETIENNE: Illustration of the city – Montaud Grand Clos
Illustration of the city of Saint Etienne with tramway, buildings, park, garden, buildings and church in the Montaud - Grand Clos district. Saint Etienne, Loire, Auvergne Rhone Alpes. Saint-Etienne, FRANCE - 04/04/2019Illustration de la ville de Saint Etienne avec tramway, immeubles, parc, jardin, batiments et eglise dans le quartier Montaud - Grand Clos. Saint Etienne, Loire, Auvergne Rhone Alpes. Saint-Etienne, FRANCE - 04/04/2019//XAVIERVILA_10287671/1904091040/Credit:XAVIER VILA/SIPA/SIPA/1904091042

Municipales à Saint-Etienne : le grand débat entre les candidats à suivre sur Public Sénat à 17 heures

Ce mardi 3 mars à 17 heures, Public Sénat et TL7 organisent un débat entre les huit principaux prétendants à la mairie de Saint-Etienne. Pendant une heure, ils confronteront leurs visions pour la ville stéphanoise. À suivre en direct sur notre antenne et sur publicsenat.fr
Publié le

Mis à jour le

À dix jours des élections municipales, Public Sénat et Télévision Loire 7 (TL7) s’associent pour faire débattre les huit principaux candidats à la mairie de Saint-Etienne. Ce jeudi 5 mars à partir de 17 heures, ils échangeront sur les grands enjeux qui influencent le quotidien des Stéphanoises et des Stéphanois. Un rendez-vous à suivre en direct sur nos antennes : le canal 8 de la TNT pour Public Sénat et le canal 31 pour TL7.

Les équipes numériques de Public Sénat se mobilisent également pour vous faire vivre ce débat sur notre plateforme : publicsenat.fr

Pendant une heure, Romain Brossard (LO), Marc Chassaubéné (DVD), Dino Cinieri (LR-MoDem-UDI), Corentin Jousserand (RN), Régis Juanico (PS, Les Écologistes, PCF, PP, G. s), Siham Labich (MoDem diss.), Eric Le Jaouen (Horizons) et Valentine Mercier (LFI) répondront aux questions des journalistes Quentin Calmet (Public Sénat) et Sylvain Carceles (TL7).

Sonnée par la condamnation en décembre de l’ancien maire Gaël Perdriau (LR) – qui a fait appel – pour chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics dans une affaire de chantage à la sextape auprès de son ancien adjoint, Saint-Etienne élira un nouveau maire les 15 et 22 mars prochains. Dans cette ville industrielle et ouvrière, deux candidats du Nouveau Front Populaire (NFP) ont été élus en 2024 et la gauche a recueilli 45 % des voix aux Européennes – dont 21 % pour LFI. Si Saint-Etienne est la plus grande « bascule » ciblée par le Parti socialiste, la ville a rarement élu un maire de gauche (deux fois seulement, en 1977 et en 2008).

Public Sénat se mobilise pour vous faire vivre les élections municipales 2026, avec un focus sur Roubaix mercredi 11 mars à 18 h 30, lors d’un débat organisé avec France 3.

