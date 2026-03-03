Municipales 2026 à Brest : le grand débat entre les candidats à suivre sur Public Sénat à 17 heures

À moins de deux semaines des élections municipales 2026, Public Sénat, Tébéo et Le Télégramme, s’associent pour faire débattre les sept principaux candidats à la mairie de Brest. Ce mardi 3 mars, à partir de 17 heures, ils échangeront sur les grands enjeux qui influencent le quotidien des Brestoises et des Brestois. Un rendez-vous à suivre en direct sur nos antennes : le canal 8 de la TNT pour Public Sénat, le canal 31 pour Tébéo, le canal 33 pour TébéSud, et le canal 30 sur les Box.

Les équipes numériques de Public Sénat se mobilisent également pour vous faire vivre ce débat sur notre plateforme : publicsenat.fr

Pendent une heure, Cécile Baudouin (LFI), Franck Besombes (dissident LR), François Cuillandre (PS – Les Ecologistes – L’Union bretonne), Yves Pagès (RN), Stéphane Roudaut (DVD – LR – HOR – UDI), Sébastien Muscat (Génération.s – Debout !) et Réza Salami (Divers gauche) répondront aux questions des journalistes Steve Jourdin (Public Sénat) et Arnaud Morvan (Le Télégramme).

Brest, bastion de gauche depuis plus de 35 ans, voit se représenter pour la cinquième fois François Cuillandre, ancien rocardien, qui a notamment reçu en février le soutien de François Hollande. Dans un sondage Ifop réalisé en septembre pour le compte du Parti socialiste – avant que l’ensemble des candidatures ne soit officialisé -, l’édile était crédité de 27% des intentions de vote au premier tour. Selon ces projections, la liste de son principal challenger, Stéphane Roudaut, recueillait 18% des suffrages.