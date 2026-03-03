Public Sénat
Municipales 2026 à Brest : le grand débat entre les candidats à suivre sur Public Sénat à 17 heures

Ce mardi 3 mars à 17 heures, Public Sénat, Tébéo et Le Télégramme organisent un débat entre les sept principaux prétendants à la mairie de Brest. Pendant une heure, ils confronteront leurs visions pour le port breton. À suivre en direct sur notre antenne et sur publicsenat.fr
À moins de deux semaines des élections municipales 2026, Public Sénat, Tébéo et Le Télégramme, s’associent pour faire débattre les sept principaux candidats à la mairie de Brest. Ce mardi 3 mars, à partir de 17 heures, ils échangeront sur les grands enjeux qui influencent le quotidien des Brestoises et des Brestois. Un rendez-vous à suivre en direct sur nos antennes : le canal 8 de la TNT pour Public Sénat, le canal 31 pour Tébéo, le canal 33 pour TébéSud, et le canal 30 sur les Box.

Les équipes numériques de Public Sénat se mobilisent également pour vous faire vivre ce débat sur notre plateforme : publicsenat.fr

Pendent une heure, Cécile Baudouin (LFI), Franck Besombes (dissident LR), François Cuillandre (PS – Les Ecologistes – L’Union bretonne), Yves Pagès (RN), Stéphane Roudaut (DVD – LR – HOR – UDI), Sébastien Muscat (Génération.s  – Debout !) et Réza Salami (Divers gauche) répondront aux questions des journalistes Steve Jourdin (Public Sénat) et Arnaud Morvan (Le Télégramme).

Brest, bastion de gauche depuis plus de 35 ans, voit se représenter pour la cinquième fois François Cuillandre, ancien rocardien, qui a notamment reçu en février le soutien de François Hollande. Dans un sondage Ifop réalisé en septembre pour le compte du Parti socialiste – avant que l’ensemble des candidatures ne soit officialisé -, l’édile était crédité de 27% des intentions de vote au premier tour. Selon ces projections, la liste de son principal challenger, Stéphane Roudaut, recueillait 18% des suffrages.

Public Sénat se mobilise pour vous faire vivre les élections municipales 2026 :

  • Le mercredi 4 mars place au débat à Rennes à 18h30 avec TVR
  • Le jeudi 5 mars débat à Saint-Etienne avec TL7 à 17h00
  • Focus sur Roubaix le mercredi 11 mars à 18h30 avec un débat organisé avec France 3

