Municipales 2026 à Lille : le grand débat entre les candidats à suivre sur Public Sénat à 17 heures

À trois semaines des élections municipales, BFM Grand Lille et Public Sénat s’associent pour confronter les six principaux candidats à la mairie de Lille. Ce jeudi 19 février, à partir de 17 heures, ils débattront depuis la Chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-France, un rendez-vous à suivre en direct sur nos antennes : le canal 8 de la TNT pour Public Sénat, et le canal 31 de la TNT locale pour BFM Grand Lille. Les équipes numériques de Public Sénat se mobilisent également pour vous faire vivre ces échanges sur notre plateforme : publicsenat.fr

Pendent plus d’une heure, Lahouaria Addouche (LFI), Stéphane Baly (EELV), Louis Delemer (LR), Arnaud Deslandes (PS), Violette Spillebout (Ensemble) et Matthieu Valet (RN), répondront aux questions des journalistes Oriane Mancini (Public Sénat) et Adrien Lanoy (BFM Grand Lille).

Les échanges permettront aux électeurs de décrypter et de comparer les programmes des candidats avant le passage aux urnes. Ils seront notamment interrogés sur trois piliers essentiels de la vie locale : la sécurité, le logement et l’attractivité de la ville.

L’éclatement de la gauche

Après 70 ans de socialisme, c’est en ordre dispersé que la gauche lilloise se dispute la succession de Martine Aubry. Le maire sortant, le PS Arnaud Deslandes, fait figure de dauphin. Il a pris la suite de l’ex-ministre du Travail en en mars 2025, lorsque celle-ci a démissionné après quatre mandats. Un sondage Ifop réalisé en septembre à la demande du PS le place largement en tête du premier tour, avec 27 % des intentions de vote.

Face à lui l’écologiste Stéphane Baly, à 19 %, qui avait failli détrôner Martine Aubry aux dernières municipales, à 227 voix près. Juste derrière, à la troisième place : la candidate Renaissance Violette Spillebout, qui glane 18 % des intentions de vote, puis l’insoumise Lahouaria Addouche, à 16 %.

Dans ce bastion de gauche, le LR Louis Delemer arrive en queue de peloton selon cette enquête, avec 9 % des intentions de vote.