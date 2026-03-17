Municipales 2026 : à quelle heure connaîtra-t-on les listes présentées au second tour ?

Après le premier tour du 15 mars, place au second tour des municipales dimanche prochain. Une échéance qui ne concerne qu’une petite minorité de villes, puisqu’au moins 93 % des communes du pays ont déjà élu leur maire. Dans ces 32 000 communes, soit il n’y avait qu’une liste déposée – automatiquement élue –, soit il n’y en avait que deux, départagées dès le premier tour.

Ailleurs, certains ont dépassé la barre des 50 % malgré la présence de plusieurs listes, comme le Rassemblement national à Perpignan, La France insoumise à Saint-Denis ou Les Républicains à Calais. Là-bas, les conseils municipaux élus vont procéder dès ce week-end à la désignation du maire et de ses adjoints.

Des délais très resserrés

Mais là où le match n’est pas plié, souvent dans les grandes villes, le vote crucial reste à venir. Seules les listes ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent candidater au second tour. Et celles qui ont fait plus de 5 % peuvent fusionner avec les listes qualifiées. Se maintenir, se désister ou fusionner ? L’heure est aux tractations d’entre-deux tour – ou à « la tambouille politique » pour ceux que ces manœuvres agacent. Les débats sont particulièrement vifs à gauche concernant les accords entre le PS et LFI.

Attention à ne pas trop tarder. Car les délais pour déposer officiellement sa liste au second tour sont restreints : les têtes de liste, ou leurs représentants, ont jusqu’à ce mardi 17 mars, 18h, pour se rendre en préfecture ou en sous-préfecture.

La campagne s’arrête vendredi au soir

En réalité, la composition des listes doit être arrêtée ce mardi à la mi-journée pour tenir compte des délais d’impression. D’autant que dans le cas des listes fusionnées, il faut transmettre au préfet la déclaration individuelle de candidature de chaque membre de la liste. Les listes qui conservent leur composition du premier tour n’ont pas cet impératif.

Cette étape passée, la campagne électorale d’entre-deux tour peut pleinement démarrer… avant de vite s’arrêter net. Celle-ci prendra fin dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 mars. A partir de là, les candidats et les partis ne sont plus autorisés à diffuser des tracts, bulletins et autres documents électoraux. Ils s’en remettent alors au choix des électeurs dimanche.