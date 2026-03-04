Public Sénat
Curiosites patrimoniales de Bretagne – Rennes
Rennes//COLLIOT_sipa.1022/Credit:Colliot Bruno/SIPA/2504291418

Municipales 2026 à Rennes : le grand débat entre les candidats à suivre en direct sur Public Sénat à 18h30

À dix jours du premier tour des élections municipales de mars 2026, Public Sénat, TVR et Ouest-France unissent leurs forces pour organiser le grand débat des candidats à la mairie de Rennes. Le rendez-vous est fixé au mercredi 4 mars à 18h30, en direct sur nos antennes et en ligne.
Rédaction Public Sénat

Publié le

Durant une heure, cinq prétendants à l’hôtel de ville de la capitale bretonne confronteront leurs projets sur les sujets qui rythment le quotidien des habitants : logement, sécurité, mobilités, attractivité ou encore transition écologique. Un moment clé pour éclairer les électeurs à l’approche du scrutin des 15 et 22 mars. Le débat sera diffusé en direct sur Public Sénat, sur TVR ainsi que sur le site ouest-france.fr/rennes.

Autour de la table : Nathalie Appéré (PS), Charles Compagnon (DVD – Horizons), Julien Masson (Rassemblement national), Marie Mesmeur (LFI) et Thomas Rousseau (Les Républicains). Ils répondront aux questions d’Angélique Cléret (Ouest-France), de Stéphane Besnier (TVR) et de Steve Jourdin (Public Sénat).

À Rennes, bastion socialiste, la maire sortante Nathalie Appéré, élue en 2020 avec 65 % des voix au second tour, brigue un troisième mandat. Selon un sondage Cluster17, elle est créditée de 42 % des intentions de vote. Derrière elle, la compétition s’annonce serrée pour accéder au second tour : Marie Mesmeur recueillerait 18 %, talonnée par Charles Compagnon à 17 %.

Public Sénat se mobilise pour vous faire vivre les élections municipales 2026 :

  • Le lundi 5 mars, débat à Saint-Étienne avec TL7 à 17h00
  • Le mercredi 11 mars, débat à Roubaix avec France 3 à 18h30

