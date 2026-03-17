Imbroglio à Strasbourg : Catherine Trautmann (PS) s’allie avec le candidat de centre-droit, s’attirant les foudres d’Olivier Faure… et du parti Horizons

Bataille d’alliances en vue à Strasbourg. Le candidat Horizons Pierre Jakubowicz, déjà éliminé, a annoncé « s’unir » avec la socialiste Catherine Trautmann, arrivée en tête au premier tour (25,93 %). Une alliance de la gauche et du centre « pour faire front contre l’arrivée au pouvoir de cette extrême gauche radicale », a tonné Pierre Jakubowicz.

Une réponse à l’annonce, hier, de la fusion des listes écologistes et LFI sous la houlette de la maire sortante Jeanne Barseghian. Malmenée par le retour aux affaires de Catherine Traumtann, qui a dirigé la ville de 1989 à 1997 et de 2000 à 2001, la candidate écologiste n’est arrivée que troisième (19,72%) dimanche, nettement derrière la liste LR de Jean-Philippe Vetter (24,23%).

« Cet accord place ceux qui l’ont conclu en dehors du Parti socialiste »

Elle justifiait hier son choix d’alliance avec LFI par « le péril » qui menace Strasbourg « face aux forces réactionnaires et conservatrices ». Le candidat LFI Florian Kobryn devient ainsi son numéro 2. Un accord « qui trahit la promesse d’une union de la gauche républicaine, démocrate et européenne », avait réagi hier Catherine Trautmann, qui réplique donc par un élargissement au centre et à droite au terme d’une campagne peu marquée à gauche.

C’en était visiblement trop pour Olivier Faure, qui a jugé sur X que la victoire de la gauche ne pouvait se faire « au prix d’alliances avec des candidats Horizons, que nous combattons et qui partout ailleurs en France s’allient à la droite la plus dure pour battre la gauche ». Et le secrétaire général du PS d’ajouter, dans ce qui ressemble à un bannissement : « Cet accord à Strasbourg place ceux qui l’ont conclu en dehors du Parti socialiste. »

« Olivier Faure doit retirer l’investiture PS. Les candidats socialistes ne peuvent rester sur une liste d’union avec la droite », avait exhorté la patronne des écologistes Marine Tondelier avant la clarification du patron du PS. Ce dernier, qui devait jusque-là composer avec les accusations de collusion avec LFI, doit désormais gérer un nouveau front, moins attendu.

Horizons soutient LR

Même dissonance chez Horizons. A peine l’accord avec Catherine Trautmann bouclé, le parti d’Edouard Philippe a publié un communiqué annonçant que sa commission d’investiture apporte son soutien à Jean-Philippe Vetter (LR), bien décidé à jouer sa carte au milieu de la guerre des gauches. Un désaveu cinglant pour Pierre Jakubowicz, qui n’a recueilli que 5,10% des voix dimanche.