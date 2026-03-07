Public Sénat
Le direct

Municipales 2026 : face au changement climatique, les communes contraintes de s’adapter 

En 2018, la ville de Trèbes avait été victime d’une crue mortelle faisant 6 disparus sur la commune et détruisant de nombreux bâtiments. Aujourd’hui des travaux sont en cours pour limiter les dégâts en cas de prochaines inondations. Reportage.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

4 min

Publié le

Six morts, et des bâtiments en bordure de fleuve totalement détruits, dont une école et une cinquantaine de maisons. En octobre 2018, la ville de Trèbes était frappée de plein fouet par les inondations : l’Aude était passée de 35 centimètres de hauteur à plus de 7 mètres 50 en une nuit.

Paul Mahieu, habitant de Trèbes, nous accueille chez lui, à quelques centaines de mètres du fleuve. « L’eau était montée jusque-là », se rappelle-t-il en nous indiquant au niveau de son mur l’endroit jusqu’où l’eau était montée chez lui, à plus d’un mètre soixante. L’homme âgé d’une soixantaine d’années venait d’emménager à Trèbes quand sa maison a été totalement inondée. S’il a pu retourner y vivre après 6 mois de travaux, cet épisode n’en reste pas moins traumatisant. En se replongeant dans ses photos, les souvenirs remontent : « ça a été une grosse épreuve, je ne le souhaite à personne. Des gens que l’on connaissait ont perdu la vie, et ça, il ne faut plus que ça arrive », raconte-t-il, les larmes aux yeux.

 

Un objectif à Trèbes : limiter la hauteur de l’Aude lors des prochaines crues

 

Alors pour éviter qu’une telle catastrophe se produise à nouveau, d’importants travaux d’élargissement du fleuve sont en cours depuis plusieurs mois, dirigés par le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR) du département. A terme, ces travaux permettront de réduire largement les vitesses et hauteurs d’eau lors des prochaines crues, réduisant ainsi la vulnérabilité du territoire, comme l’explique le directeur général des services du SMMAR Aude, Jean-Marie Aversenq : « On a redonné un espace à la rivière. Tout cet espace désormais libéré pourra faciliter les écoulements. […] L’idée directrice de ce projet est de vivre avec la rivière. Les années d’après-guerre, ont vu une urbanisation se développer, trop proche [de l’eau], et finalement le changement climatique a accentué et aggravé les événements pluvieux, révélant une trop grande proximité des constructions. »

 

Nouvelle doctrine, vivre avec la nature et plus contre elle

 

Une fois le terrassement des berges de l’Aude terminé, ces nouveaux espaces seront aménagés en zone de détente et de loisirs pour les habitants, sans plus aucun bâtiment.

Amélioration du cadre de vie des Trébéens et réduction des risques climatiques, pour Eric Ménassi, maire de la commune, cette nouvelle doctrine, centrée sur la nature, est loin d’être une simple volonté politique. Ces travaux étaient une nécessité : « 2018 a été avant tout une prise de conscience […] très forte par rapport à ce climat qui change et la nécessité que nous avions à aménager notre territoire », explique-t-il. « C’est une hérésie d’opposer l’aménagement du territoire avec l’écologie, le développement économique… Le développement du territoire ne pourra pas se faire sans un développement économique, et celui-ci ne pourra pas se faire sans un développement du territoire harmonieux », conclut le maire socialiste de Trèbes, seul candidat à sa succession pour les élections municipales de 2026.

 

Des travaux qui portent leurs fruits

 

Les aménagements, d’un coût total de 2 millions d’euros, financés entre autres par l’Etat, la région et le département, doivent se terminer au printemps prochain, mais ils semblent déjà porter leurs fruits. Mi-janvier, Trèbes a été frappé par un important épisode méditerranéen, mais les réalisations en cours sur la rive droite du fleuve ont permis de contenir ses effets et limiter les dégâts.

 

Clément Guillonneau

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Second round legislative election-Dijon
11min

Politique

Sondages : pour les municipales, « un exercice vraiment plus difficile » pour les sondeurs

Les sondages sont-ils fiables pour les municipales ? C’est la question qui se pose après la publication de deux sondages Odoxa et Ifop sur Nantes, totalement contradictoires. « C’est probablement la méthodologie qui a été choisie qui explique les écarts importants », explique Gaël Sliman, président et cofondateur d’Odoxa. « Les enquêtes par téléphone ne sont pas les plus efficaces ou faciles, et beaucoup sont réalisées par téléphone » dans les villes moyennes, ajoute Jean-Daniel Levy, directeur délégué de Harris Interactive. Plongée dans la fabrique des sondages.

Le

Lebanon Israel Iran
4min

Politique

Frappes israéliennes à Beyrouth : « Les Libanais ont compris que ce n’était que le début »

L’armée israélienne a annoncé, vendredi matin, qu’elle allait mener de nouvelles frappes contre le Hezbollah sur la banlieue sud de Beyrouth. L’escalade militaire entre Israël et l’Iran s’étend désormais pleinement au Liban. Tatiana Krotoff, journaliste au service international du quotidien francophone libanais, l’Orient du Jour, fait état du choc de la population après l’ordre d’évacuation de la banlieue sud de Beyrouth par l’armée israélienne.

Le

Municipales 2026 : face au changement climatique, les communes contraintes de s’adapter 
3min

Politique

Municipales à Paris : « Ma liste du premier tour sera ma liste du second tour » déclare Emmanuel Grégoire

Invité de la matinale de Public Sénat, le candidat socialiste à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, a réagi aux tensions entre les partis de gauche à l’approche des municipales. Donné en tête des intentions de vote au premier tour par un sondage Ipsos-BVA, il affirme vouloir aborder le scrutin avec une alliance déjà constituée, tout en excluant toute entente avec La France insoumise pour le second tour dans la capitale.

Le