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Municipales 2026 : « Je suis hostile à tout accord local avec la France insoumise pour des questions de principe », explique Rémi Féraud (PS) 

Invités de la matinale de Public Sénat, le sénateur de Paris Rémi Féraud (PS) et le député européen écologiste David Cormand ont donné des points de vue très différents sur la nécessité de nouer des alliances avec LFI. Alors que le socialiste mise sur un vote utile favorable aux candidats socialistes, David Cormand appelle au rassemblement.
Henri Clavier

Par Henri Clavier

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Après l’annonce d’un accord entre la liste de La France insoumise de François Piquemal et la liste socialiste de François Briançon à Toulouse, plusieurs autres accords entre les partis de gauche pourraient intervenir. C’est déjà le cas à Besançon et pourrait également être le cas à Limoges ou à Nantes où Johanna Rolland, première secrétaire déléguée du PS, est en ballottage. Une stratégie qui divise au sein du Parti socialiste où François Hollande appelle « soit au retrait, soit au maintien » dans les villes où LFI devance le PS. 

Un accord qui divise le PS 

« Je suis hostile à tout accord local avec La France insoumise pour des questions de principe », assure le sénateur socialiste de Paris Rémi Féraud. Ce dernier appelle à ne pas surestimer « la percée de LFI » et juge que le vote utile bénéficiera au Parti socialiste. « Les électeurs de Sébastien Delogu doivent se poser la question du vote utile au deuxième tour », continue Rémi Féraud en prenant la situation à Marseille comme exemple. Avant le scrutin, Pierre Jouvet, secrétaire général du PS, évoquait la possibilité de rares accords entre LFI et le PS mais excluait la perspective d’un accord national. 

Décrié au sein du parti socialiste, un accord avec LFI pourrait, dans certains cas, permettre à la gauche de conserver certaines villes historiques. C’est le cas à Nantes, à gauche depuis 1989, où Johanna Rolland (35,24 %) est talonnée par le candidat de la droite et du centre (33,77 %) et peut difficilement se passer du ralliement de la liste LFI (11,2 %). 

Les écologistes favorables au « rassemblement de la gauche » 

Entre le Parti socialiste et LFI, les Écologistes jouent la carte du rassemblement de la gauche. « L’enjeu pour le peuple de gauche c’est de donner des perspectives. Pour se donner des perspectives il faut se rassembler. Il faut rassembler la gauche avec la France insoumise », assure David Cormand, député européen écologiste. A Lille, écologistes et insoumis pourraient notamment nouer une alliance au détriment du candidat socialiste, pourtant arrivé en tête du premier tour.

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