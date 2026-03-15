Public Sénat
Le direct

Municipales 2026 : la France insoumise revendique une « progression remarquable » et « tend la main » aux autres listes pour un « front antifasciste »

Le coordinateur national de la France insoumise, Manuel Bombard, souligne que le mouvement peut « l’emporter dans des dizaines de communes ». Il appelle également à des fusions de listes pour éviter la victoire de candidats de l’extrême droite.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

« Nos résultats, d’ores et déjà publiés, voient les listes présentées par la France Insoumise doubler, tripler ou même parfois quadrupler leur score par rapport à l’élection municipale de 2020. » Le coordinateur national de la France insoumise, Manuel Bompard, a qualifié les résultats des listes de son mouvement au premier tour des municipales de 2026 de « progression remarquable ». LFI est en tête à Roubaix, Limoges, et se situe au coude-à-coude pour décrocher la première place à Lille.

« Nous savons donc que les Insoumis seront présents dans des centaines de second tour pour ces élections municipales. Ils et elles feront leur entrée en force dans les conseils municipaux. Ils et elles peuvent l’emporter dans des dizaines de communes », s’est projeté le député des Bouches-du-Rhône.

« Constitution d’un front antifasciste »

Manuel Bombard a par ailleurs appelé à la « mobilisation » contre le « danger » que représenterait la victoire de l’extrême droite dans certaines communes. Il « tend la main » aux autres listes, pour « permettre partout où la droite et l’extrême droite menacent la constitution d’un front antifasciste au second tour de l’élection municipale ».

Il met cependant en garde contre toute désister d’une liste de gauche, une stratégie qui « offrirait le chemin de la victoire de la droite et de l’extrême droite car seule la mobilisation de l’ensemble des électrices et des électeurs qui ont fait des choix différents au premier tour peut l’empêcher ». « Cela nécessite que chaque liste de premier tour soit représentée au second tour dans les listes de rassemblement », a-t-il ajouté.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Municipales 2026 : la France insoumise revendique une « progression remarquable » et « tend la main » aux autres listes pour un « front antifasciste »
2min

Politique

Renaissance poursuit son « implantation territoriale », revendique Gabriel Attal

Le secrétaire général de Renaissance, Gabriel Attal, revendique l'élection de 100 maires pour son parti, au soir du premier tour des municipales 2026. « Nous ne participerons à aucune alliance directe ou indirecte ni avec l'extrême gauche de la France insoumise, ni avec l'extrême droite du Rassemblement national, de Reconquête ou de l'UDR d'Éric Ciotti », a-t-il ajouté.

Le

Municipales 2026 : la France insoumise revendique une « progression remarquable » et « tend la main » aux autres listes pour un « front antifasciste »
2min

Politique

Jordan Bardella appelle les candidats RN qualifiés au second tour à se maintenir

Dans une courte prise de parole, le président du RN a salué les premiers succès enregistrés par son parti au premier tour des élections municipales. Il invite les « listes de droite sincères » à rejoindre celles du RN qualifiées au second tour pour « empêcher la victoire de l’extrême gauche ».

Le