« Nos résultats, d’ores et déjà publiés, voient les listes présentées par la France Insoumise doubler, tripler ou même parfois quadrupler leur score par rapport à l’élection municipale de 2020. » Le coordinateur national de la France insoumise, Manuel Bompard, a qualifié les résultats des listes de son mouvement au premier tour des municipales de 2026 de « progression remarquable ». LFI est en tête à Roubaix, Limoges, et se situe au coude-à-coude pour décrocher la première place à Lille.

« Nous savons donc que les Insoumis seront présents dans des centaines de second tour pour ces élections municipales. Ils et elles feront leur entrée en force dans les conseils municipaux. Ils et elles peuvent l’emporter dans des dizaines de communes », s’est projeté le député des Bouches-du-Rhône.

« Constitution d’un front antifasciste »

Manuel Bombard a par ailleurs appelé à la « mobilisation » contre le « danger » que représenterait la victoire de l’extrême droite dans certaines communes. Il « tend la main » aux autres listes, pour « permettre partout où la droite et l’extrême droite menacent la constitution d’un front antifasciste au second tour de l’élection municipale ».

Il met cependant en garde contre toute désister d’une liste de gauche, une stratégie qui « offrirait le chemin de la victoire de la droite et de l’extrême droite car seule la mobilisation de l’ensemble des électrices et des électeurs qui ont fait des choix différents au premier tour peut l’empêcher ». « Cela nécessite que chaque liste de premier tour soit représentée au second tour dans les listes de rassemblement », a-t-il ajouté.