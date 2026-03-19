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Municipales 2026 : « Nous soutenons Madame Dati, qui est soutenue par l’extrême-droite, je le regrette profondément », affirme Bernard Guetta (Renew)

Invité de la matinale de Public Sénat, l’eurodéputé Bernard Guetta a déploré les choix effectués par le bloc central dans la campagne des municipales. Il vise notamment l’option de soutenir Rachida Dati et le retrait de Sarah Knafo au profit de l’ancienne ministre de la Culture.
Henri Clavier

Par Henri Clavier

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« Il y a des moments du bloc central qui me peinent considérablement », lance l’eurodéputé Bernard Guetta (Renew). Alors que l’entre-deux tours a ouvert un vaste espace de négociations et d’arrangements entre les différents candidats, Bernard Guetta, candidat Renaissance aux dernières élections européennes mais ancien journaliste, fustige ces accords. 

« Quand je vois que, à Paris, nous soutenons Madame Dati, qui est soutenue par l’extrême-droite, je le regrette profondément », déclare Bernard Guetta qui plaide de son côté pour une alliance entre les centristes et la social-démocratie. Hier, Emmanuel Grégoire a accusé le président de la République d’être intervenu afin de créer les conditions d’un retrait de la liste de Sarah Knafo. Des accusations démenties depuis par l’Elysée. 

Au-delà du retrait de la liste de Sarah Knafo, la fusion de la liste de Pierre-Yves Bournazel (Horizons) avec celle de Rachida Dati a également créé des remous au sein du camp présidentiel. La tête de liste Horizons a en effet accepté la fusion, mais a refusé de rejoindre la liste de Rachida Dati. Un choix suivi par certains de ses colistiers, notamment Clément Beaune.

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