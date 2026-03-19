Municipales 2026 : « Nous soutenons Madame Dati, qui est soutenue par l’extrême-droite, je le regrette profondément », affirme Bernard Guetta (Renew)

« Il y a des moments du bloc central qui me peinent considérablement », lance l’eurodéputé Bernard Guetta (Renew). Alors que l’entre-deux tours a ouvert un vaste espace de négociations et d’arrangements entre les différents candidats, Bernard Guetta, candidat Renaissance aux dernières élections européennes mais ancien journaliste, fustige ces accords.

« Quand je vois que, à Paris, nous soutenons Madame Dati, qui est soutenue par l’extrême-droite, je le regrette profondément », déclare Bernard Guetta qui plaide de son côté pour une alliance entre les centristes et la social-démocratie. Hier, Emmanuel Grégoire a accusé le président de la République d’être intervenu afin de créer les conditions d’un retrait de la liste de Sarah Knafo. Des accusations démenties depuis par l’Elysée.

Au-delà du retrait de la liste de Sarah Knafo, la fusion de la liste de Pierre-Yves Bournazel (Horizons) avec celle de Rachida Dati a également créé des remous au sein du camp présidentiel. La tête de liste Horizons a en effet accepté la fusion, mais a refusé de rejoindre la liste de Rachida Dati. Un choix suivi par certains de ses colistiers, notamment Clément Beaune.