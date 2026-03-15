Municipales 2026 : pourquoi faut-il attendre 20h pour avoir les résultats ?

Pas la peine de trépigner d’impatience. L’heure, c’est l’heure. Dimanche 15 mars, pour le premier tour des municipales, les Français vont devoir attendre 20h pour connaître les estimations ou le résultat.

Comme le rappelle le code électoral dans son article L52-2, « Aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain ». Une règle qui vise à ne pas décourager ou influencer les électeurs qui ne se sont pas encore rendus aux urnes.

Les médias français n’ont donc pas le droit de diffuser la moindre estimation ou résultat avant 20h sous peine de se voir infliger une amende de 75 000 euros, comme le prévoit l’article 12 d’une loi de 1977 « relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.

L’interdiction qui concerne les sites internet, les blogs et les réseaux sociaux, mais qui ne s’applique pas aux médias étrangers. Lors du premier tour de l’élection présidentielle, les médias belges et suisses avaient par exemple publié vers 18h des premières estimations du scrutin.