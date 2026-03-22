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Thomas Cazenave s municipal elections reaction in Bordeaux
Renaissance candidate for the municipal elections in Bordeaux Thomas Cazenave, reacts from his headquarters, after the results of the first round of the municipal elections. In Bordeaux, march 15, 2026.//AMEZUGO_001913/Credit:UGO AMEZ/SIPA/2603160016

Municipales à Bordeaux : Thomas Cazenave ( Renaissance) bat le maire écologiste sortant Pierre Hurmic

Le maire écologiste sortant de Bordeaux, Pierre Hurmic, a perdu dimanche le second tour des élections municipales qui l'opposait au député Renaissance Thomas Cazenave.
Caroline Deschamps

Par Caroline Deschamps

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Selon des résultats définitifs publiés en mairie, l’ancien ministre macroniste, soutenu par tous les partis de la droite et du centre, l’emporte avec 50,95 % des voix, contre 49,05 % au maire sortant, allié au PS, au PCF ainsi qu’à Génération. s et Place publique mais qui avait refusé de s’allier avec le candidat LFI éliminé au premier tour.

Dans l’agglomération bordelaise, la ville de Bègles, qui était aux mains des écologistes depuis 1989, a basculé elle aussi, avec la victoire de Christian Bagate (sans étiquette) face au maire sortant Clément Rossignol Puech.

La victoire à Bordeaux de Thomas Cazenave, qui a bénéficié du retrait surprise en début de semaine du candidat divers centre Philippe Dessertine pour le second tour, alors qu’il était qualifié, fait rebasculer la ville de Bordeaux, que Pierre Hurmic avait conquise en 2020 après 73 ans de règne de la droite alliée au centre.

« Ce résultat nous oblige. Dès demain nous serons au travail, au service des Bordelaises et des Bordelais, et il y a beaucoup de travail », a déclaré le vainqueur devant des militants réunis à son local de campagne.

Thomas Cazenave a rendu hommage aux anciens maires de droite de la ville, Alain Juppé, Hugues Martin et Nicolas Florian, candidat battu en 2020 par Pierre Hurmic et dont le décès soudain, l’an dernier, avait ouvert la voie à une candidature de Thomas Cazenave.

(Avec AFP)

« Avec la victoire de Bordeaux, c’est une grande victoire aussi pour toute la métropole, où nous aurons une majorité claire, ambitieuse », a ajouté Thomas Cazenave, qui sera candidat à la présidence de la collectivité.

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