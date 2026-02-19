Municipales à Lille : bataille ouverte à gauche pour la succession de Martine Aubry

Passé à 227 voix de prendre le beffroi de Lille à Martine Aubry en 2020, Stéphane Baly (EELV) compte bien tourner la page de 70 ans de socialisme. Les quatre listes de gauche aux Européennes ont rassemblé 57 % des voix sur la commune, alors qu’en 2020, la gauche disposait d’un socle de près de 70 % des voix. Le candidat écologiste affrontera Arnaud Deslandes, ancien premier adjoint de Martine Aubry et maire depuis presque un an, qui a évincé le député du Nord Roger Vicot dans la course à l’investiture socialiste.

Dans une ville où la liste LFI conduite par Manon Aubry a réuni près de 26 % des voix aux Européennes, la France Insoumise espère réaliser un score assez important pour mettre la pression sur les autres partis de gauche dans ce fief socialiste. Pour l’instant, un seul sondage commandé par le Parti socialiste a été publié en septembre et donne Arnaud Deslandes (PS) en tête avec 27 % des voix, suivi de Stéphane Baly (EELV) à 19 %, de Violette Spillebout (Renaissance) à 18 % et de Lahouaria Addouche- tête de liste LFI – à 16 % des voix. Rappelons qu’aux élections municipales, toute liste ayant rassemblé plus de 10 % des voix peut se maintenir au second tour, et que toute liste ayant obtenu plus de 5 % des voix peut fusionner avec une liste qui se maintient.

Vers une quinquangulaire, voire une hexangulaire ?

D’éventuelles stratégies d’alliances d’entre-deux-tours pourraient donc rebattre les cartes entre les trois listes de gauche qui ont de sérieuses chances de se maintenir, selon les résultats du premier tour, et notamment l’écart entre Arnaud Deslandes et Stéphane Baly. Un bon score de Violette Spillebout (Renaissance) – créditée de 18 % des voix dans le même sondage, soit à peu près son score de 2020 (17,5 %) – pourrait aussi pousser les écologistes et les socialistes à ne pas prendre le risque d’une quinquangulaire – voire d’une hexangulaire.

La liste Rassemblement national conduite par le médiatique Matthieu Valet, député européen RN et ancien syndicaliste policier, devrait en effet pouvoir se maintenir au second tour et capitaliser sur son score des Européennes dans la commune (14,5 %). Dans le même sondage de septembre, Matthieu Valet est mesuré à 11 %, alors que le candidat LR, Louis Delemer, ne franchit pas la barre des 10 % qualificative pour le second tour (9 %).