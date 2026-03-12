Municipales à Lyon : l’écart se resserre entre Jean-Michel Aulas et le maire sortant Grégory Doucet, selon un nouveau sondage

Jean-Michel Aulas toujours victorieux, mais inquiété. Le dernier sondage Opinionway publié ce jeudi 12 mars dévoile les nouvelles positions des neufs candidats en lice pour la mairie de Lyon. Sans surprise, l’ancien président de l’Olympique lyonnais reste grand favori avec 43 % des votes. Le candidat soutenu par Les Républicains, Renaissance, Horizons, le MoDem et l’UDI continue de marquer une nette avance face à ses adversaires : le maire sortant écologiste Grégory Doucet (35 %), l’insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi (9 %) ou encore le candidat d’extrême-droite Alexandre Dupalais (6 %).

Doucet grappille du terrain

Mais ce dernier sondage montre une autre réalité. Celle que Jean-Michel Aulas a perdu des intentions de vote depuis le début de la campagne. En novembre dernier, des enquêtes d’opinion plaçaient la tête de liste de « Coeur Lyonnais » vainqueur au deuxième tour à 60 %. Dans le sondage Opinionway, il est crédité à 53 % face à Grégory Doucet (47 %). Une baisse qui pourrait s’expliquer par son débat manqué en février dernier. Il n’avait pas caché sa « frustration » à l’issue de l’exercice et assumait de ne plus vouloir participer à tous les débats. « Je ne viens pas du monde politique », avait justifié l’entrepreneur de 76 ans.

Dirigée par un maire écologiste depuis six ans, Lyon, ville de près de 500 000 habitants, pourrait basculer politiquement. Toujours selon ce sondage, Jean-Michel Aulas capterait largement l’électorat du bloc central et de la droite. Parmi les électeurs d’Ensemble lors des dernières élections législatives, 65 % voteraient pour lui, contre 17 % pour Doucet. Chez les anciens électeurs LR, il atteindrait même 89 %. Il récupérerait également une large partie de l’électorat RN : 57 % des électeurs de ce parti lors des législatives voteraient pour lui.

Deux types d’électorat contrastés

Les deux candidats séduisent des franges de la population très hétérogènes. Jean-Michel Aulas domine nettement chez les 55-64 ans (46 % d’intentions de votes), en particulier chez les 65 ans et plus (64 %). Il est aussi donné en tête chez les inactifs (56 %) et les classes populaires (37 %). De son côté, Grégory Doucet plaît à un électorat plus jeune. Il rassemblerait 47 % des suffrages chez les moins de 40 ans (contre 29 % pour son adversaire) et 44 % des catégories socioprofessionnelles supérieures (contre 37 %).

Enfin, le sondage met l’accent sur les priorités des électeurs lyonnais. Ces derniers placent en tête « le cadre de vie et l’environnement », cité par 54 % des sondés, et « la sécurité » (53 %). Les transports en commun et l’aménagement urbain arrivent ensuite à égalité avec 43 %. En outre, le logement est cité par 39 % des sondés, l’action sociale par 36 % et la vie culturelle par 35 %. La petite enfance (écoles, crèches…) est mentionnée par 31 % des répondants.