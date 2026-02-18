Municipales : à Nice, un sondage place Éric Ciotti largement en tête, le camp Estrosi dénonce « une manipulation »

C’est une petite déflagration dans la campagne fratricide qui oppose Christian Estrosi et Éric Ciotti pour les municipales à Nice. Publié mardi, un sondage donne largement en tête du premier tour le député des Alpes-Maritimes, président de l’Union des droites pour la République, à 41 %, devant le maire sortant Horizons, soutenu par Les Républicains, et qui récolte 31 % des intentions de vote.

Dans un communiqué, l’équipe de campagne de Christian Estrosi évoque une « manipulation » et remet en cause cette étude réalisée par l’institut Cluster 17 pour le média Politico. Elle a annoncé vouloir saisir la Commission nationale des sondages, organisme chargé d’assurer l’objectivité et la régularité des enquêtes d’opinion dans le domaine politique. L’édile sortant interroge notamment la méthodologie retenue. Ainsi, certains membres du panel interrogé ne sont pas inscrits sur les listes électorales. L’orientation de certaines questions est également pointée du doigt. De son côté, Éric Ciotti n’a pas manqué de reposter les résultats de ce sondage sur son compte X.

Anciens sarkozystes, tous deux partisans d’une ligne très sécuritaire, Christian Estrosi et Éric Ciotti ont longtemps été alliés. Mais en 2017, le ralliement de Christian Estrosi à Emmanuel Macron a marqué une profonde rupture entre les deux hommes. Depuis, Éric Ciotti, qui n’a jamais fait mystère de ses appétits électoraux pour la cité azuréenne, a également quitté le giron des LR, ralliant Marine Le Pen au moment des législatives anticipées, à la tête de son micro-parti l’UDR.

Vers une quadrangulaire

Le Cluster 17 place à la troisième place l’écologiste Juliette Chesnel-Le Roux, alliée du PS et du PCF (12 %), suivie de la candidate LFI Mireille Damiano (10 %). Dans la mesure où les listes ayant obtenu 10 % des suffrages au premier tour des municipales sont qualifiées pour participer au second tour, ce tiercé esquisse le scénario d’une quadrangulaire à Nice. Le candidat de Reconquête Cédric Vella arrive sur la cinquième marche de ce classement, avec 4 % des intentions de vote.

Cluster 17 indique que ce sondage a été réalisé en ligne du 11 au 15 février 2026, auprès d’un échantillon de 937 Français « représentatifs de la population niçoise âgée de 18 ans et plus », dont 763 se disent inscrits sur les listes électorales à Nice. La marge d’erreur des sondages réalisés pour les municipales est généralement plus élevée que pour les enquêtes nationales, en raison des difficultés à réunir un panel suffisamment important, le seuil des 1 000 personnes étant souvent cité en référence.

Selon l’institut, la marge d’erreur de cette étude est comprise entre 1,5 et 3,5 points. Cela signifie, que pour un pourcentage de 41 % – score affiché par Éric Ciotti dans les intentions de vote – le chiffre réel est compris dans un intervalle qui peut aller de 37,5 à 44,5 %.