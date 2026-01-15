Municipales à Paris : À la Bellevilloise, la gauche se rassemble sous la bannière « Tout sauf Dati »

« Paris ne sera pas le labo des fachos ». Mercredi 14 janvier au soir, à la Bellevilloise, Emmanuel Grégoire lançait officiellement sa campagne pour la mairie de Paris lors du premier grand meeting de la gauche unie (socialistes, écologistes, communistes, Place publique et l’Après, sans La France insoumise). Une union qualifiée d’« historique » marquée par une obsession commune : empêcher le retour de la droite, incarnée par Rachida Dati. Dans deux mois, les Parisiens seront devant les urnes. Et dans la salle, le mot d’ordre est clair : « Tout sauf Dati. »

20h38, la salle est surchauffée et déjà pleine. Les organisateurs ferment les portes, c’est officiel, plus de 2 000 participants ont trouvé place à l’intérieur, tandis que plusieurs centaines restent à l’extérieur, faute de place. Ian Brossat, David Belliard, Olivier Faure, Raphaël Glucksmann, Boris Vallaud, Yannick Jadot, Emma Rafowicz, Audrey Pulvar… tous les poids lourds de la gauche institutionnelle sont présents, offrant une photo de famille symbolique d’une gauche déterminée à faire bloc. Drapeaux multicolores, slogans scandés, pancartes à l’effigie du candidat : le décor est planté. Avant même l’entrée officielle, Emmanuel Grégoire a parcouru les salles débordantes et échangé quelques mots avec les militants restés à l’extérieur, microphone à la main, pour ne laisser personne de côté. 20 h 53 à l’horloge, au son de « We Are Your Friends » de Justice, le candidat fait son entrée sur scène sous les applaudissements. La scénographie est millimétrée.

Mais derrière l’énergie affichée, l’inquiétude est palpable. Les derniers sondages placent l’ancien premier adjoint d’Anne Hidalgo légèrement en tête au premier tour, avec une avance mince sur Rachida Dati. Et une menace persiste : la possibilité que l’insoumise Sophia Chikirou franchisse la barre des 10 % et se maintienne au second tour. « On ne peut pas se permettre de perdre », prévient Danielle Simonnet, ex-insoumise ralliée à l’union après des années dans l’opposition municipale.

« Le désordre, c’est eux »

L’ancien premier adjoint d’Anne Hidalgo concentre ses attaques sur sa principale rivale. Face aux critiques sur le bilan municipal, Emmanuel Grégoire retourne l’argument : selon lui, la droite parisienne est « opportuniste et désorganisée ». « Le désordre, c’est eux », insiste-t-il, visant également le gouvernement. Il met en doute la crédibilité de Rachida Dati : « Comment prétendre être maire de Paris quand on doit rendre des comptes au tribunal judiciaire pour des faits de corruption ? » Le candidat socialiste critique aussi une campagne jugée déconnectée et médiatique : « La politique, Madame Dati, ce n’est pas passer cinq minutes avec des Parisiens pour des vidéos TikTok dignes des pires reportages de CNews, qui se moquent des SDF et des toxicomanes. »

Sur le terrain sensible de la sécurité et de la propreté, Emmanuel Grégoire reconnaît que la gauche doit « faire mieux ». Le sénateur communiste Ian Brossat, quant à lui, sort la sulfateuse pas Rachida Dati : « Madame Dati veut des grilles autour du Champ-de-Mars. Mon petit doigt me dit qu’elle finira derrière les barreaux avant le Champ-de-Mars ! », des propos acquiescés par un tonnerre d’applaudissements.