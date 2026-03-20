Municipales à Paris : Sarah Knafo affirme qu’Edouard Philippe a « mis son veto » à une alliance avec Rachida Dati
Sarah Knafo, ex-candidate Reconquête à la mairie de Paris, a indiqué vendredi sur BFMTV avoir échangé lundi, à la veille de son désistement, avec Rachida Dati, qui lui a affirmé qu'Edouard Philippe avait mis son « veto » à une alliance.
« J’ai eu Madame Dati au téléphone. Elle m’a dit : « C’est Edouard Philippe qui pose un veto » à une alliance avec la candidate de la droite et du centre que l’eurodéputée aurait voulu au nom de « l’union des droites », à la veille de son désistement, a dit Sarah Knafo (10,4 % au premier tour).
L’échange a eu lieu lundi après-midi selon elle, alors qu’elle « hésitait » à se désister. « Le lundi matin j’ai mon score, je dépasse les 10 %. Quelqu’un de son équipe m’appelle pour nous mettre en relation. Et là elle me dit qu’Edouard Philippe et Pierre-Yves Bournazel mettent un veto à cette union des droites que j’appelais de mes vœux depuis le premier jour de ma candidature ».
Interrogée par Apolline de Malherbe qui lui demandait si la maire du VIIe arrondissement était, elle, favorable à une alliance, l’ex-candidate Reconquête ! a répondu « Dieu seul le sait ».
Rachida Dati « a refusé l’alliance », a répondu l’équipe de campagne de la candidate de la droite et du centre, sollicitée par l’AFP pour une réaction aux propos de Sarah Knafo.
La décision du candidat Horizons Pierre-Yves Bournazel de fusionner avec la liste de Rachida Dati, tout en se retirant à titre personnel, pourrait relancer la droite dans un scrutin parisien très mal embarqué. Mais le choix de rejoindre Rachida Dati ne fait pas consensus dans son camp, ni chez ses électeurs, reconnait à Public Sénat l’ex-député macroniste Clément Beaune, qui a refusé de figurer sur la liste d'union et reste vague sur ses intentions de vote au second tour.
À l’approche du second tour, les équilibres restent fragiles dans plusieurs grandes villes. Entre triangulaires, alliances contestées et reports de voix incertains, les dernières enquêtes d’opinion confirment une chose : rien n’est encore joué. Paris, Le Havre et Toulouse sont les trois premières villes à avoir été sondées avant le deuxième tour.
Les élections municipales sont marquées par un décalage entre les principes énoncés par les partis et la réalité. Les accords PS/LFI renvoient les deux formations à leurs propres contradictions. Chez LR, Bruno Retailleau veut faire « battre » le RN, mais joue l’ambiguïté à Nice, face à Eric Ciotti, allié du RN. Renaissance est plus au clair sur les alliances, mais ferme les yeux quand les LR, à qui ils sont alliés, peuvent profiter des voix d’extrême droite, comme celles de Sarah Knafo à Paris.
Le Rassemblement National arrivera-t-il à s’offrir la deuxième plus grande ville de France ? A Marseille, le maire sortant Benoît Payan est arrivé en tête du premier tour des élections municipales (36.69%), mais Franck Allisio, le candidat RN, le suit de très près (35.02%). Martine Vassal, la candidate de la droite et du centre, sera elle aussi présente au second tour, contrairement au candidat insoumis Sébastien Delogu, qualifié mais qui a décidé de se retirer.