« J’ai eu Madame Dati au téléphone. Elle m’a dit : « C’est Edouard Philippe qui pose un veto » à une alliance avec la candidate de la droite et du centre que l’eurodéputée aurait voulu au nom de « l’union des droites », à la veille de son désistement, a dit Sarah Knafo (10,4 % au premier tour).

L’échange a eu lieu lundi après-midi selon elle, alors qu’elle « hésitait » à se désister. « Le lundi matin j’ai mon score, je dépasse les 10 %. Quelqu’un de son équipe m’appelle pour nous mettre en relation. Et là elle me dit qu’Edouard Philippe et Pierre-Yves Bournazel mettent un veto à cette union des droites que j’appelais de mes vœux depuis le premier jour de ma candidature ».

Interrogée par Apolline de Malherbe qui lui demandait si la maire du VIIe arrondissement était, elle, favorable à une alliance, l’ex-candidate Reconquête ! a répondu « Dieu seul le sait ».

Rachida Dati « a refusé l’alliance », a répondu l’équipe de campagne de la candidate de la droite et du centre, sollicitée par l’AFP pour une réaction aux propos de Sarah Knafo.