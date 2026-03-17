Public Sénat
Le direct
Paris : Sarah Knafo – Meeting au Dome de Paris
Credit:Chang Martin/SIPA/2603101103

Municipales à Paris : Sarah Knafo se retire « pour Paris »

À quelques heures de la clôture du dépôt des listes pour le second tour, la droite parisienne se resserre. Après avoir tendu la main à Rachida Dati, Sarah Knafo retire sa liste, tandis que Pierre-Yves Bournazel se désiste à son tour, consolidant une dynamique d’union face à la gauche.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

La recomposition s’accélère à droite avant le second tour des municipales à Paris. Dans une vidéo publiée lundi 16 mars sur X, Sarah Knafo, candidate Reconquête !, avait appelé Rachida Dati à accepter sa « main tendue ». Qualifiée avec 10,40 % des voix, elle a finalement choisi de retirer sa liste, laissant le champ libre à la candidate LR et MoDem, annonce-t-elle dans une interview à nos confrères du Parisien. « Je ne me désiste pas pour Rachida Dati, mas pour Paris », déclare-t-elle. Se félicitant d’une « percée historique », Sarah Knafo avait plaidé pour un rassemblement sans « accord d’appareil », alertant sur le risque de voir la gauche conserver la capitale. Elle doit par ailleurs s’exprimer ce soir à 20h30 sur CNews, au micro de Pascal Praud.

Dans le même temps, Pierre-Yves Bournazel (Horizons/Renaissance) a lui aussi officialisé son retrait en annonçant la fusion de sa liste avec celle de Rachida Dati. « Une majorité de Parisiens attend le changement et l’alternance », a-t-il déclaré sur France 2, tout en reconnaissant que « le chemin s’arrête » pour lui après un score de 11,34 %.

Ces ralliements successifs renforcent la position de Rachida Dati à l’approche du second tour, dans un paysage politique parisien toujours très fragmenté. Désormais, l’attention se tourne vers Sophia Chikirou, candidate insoumise, qui appelle à une fusion avec les socialistes pour faire barrage à la droite : « Barrer la route […] à Rachida Dati passe par la fusion technique ». Mais ce scénario a été écarté par Emmanuel Grégoire, candidat socialiste, qui a réaffirmé ce matin sur France Inter son refus de toute alliance avec la liste de Sophia Chikirou pour le second tour.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Municipales à Paris : Sarah Knafo se retire « pour Paris »
3min

Politique

Municipales : à Nantes, un duel serré attendu après l’union PS-LFI 

Johanna Rolland, maire de Nantes et numéro 2 du PS, a dû nouer une « alliance technique » avec LFI pour tenter de garder la ville à gauche. Menacée par Foulques Chombart de Lauwe, qui réunit les différentes familles de la droite et du centre locales, elle aura tout de même un duel incertain au second tour. Reportage sur place.

Le