Municipales à Paris : Sarah Knafo se retire « pour Paris »

La recomposition s’accélère à droite avant le second tour des municipales à Paris. Dans une vidéo publiée lundi 16 mars sur X, Sarah Knafo, candidate Reconquête !, avait appelé Rachida Dati à accepter sa « main tendue ». Qualifiée avec 10,40 % des voix, elle a finalement choisi de retirer sa liste, laissant le champ libre à la candidate LR et MoDem, annonce-t-elle dans une interview à nos confrères du Parisien. « Je ne me désiste pas pour Rachida Dati, mas pour Paris », déclare-t-elle. Se félicitant d’une « percée historique », Sarah Knafo avait plaidé pour un rassemblement sans « accord d’appareil », alertant sur le risque de voir la gauche conserver la capitale. Elle doit par ailleurs s’exprimer ce soir à 20h30 sur CNews, au micro de Pascal Praud.

Dans le même temps, Pierre-Yves Bournazel (Horizons/Renaissance) a lui aussi officialisé son retrait en annonçant la fusion de sa liste avec celle de Rachida Dati. « Une majorité de Parisiens attend le changement et l’alternance », a-t-il déclaré sur France 2, tout en reconnaissant que « le chemin s’arrête » pour lui après un score de 11,34 %.

Ces ralliements successifs renforcent la position de Rachida Dati à l’approche du second tour, dans un paysage politique parisien toujours très fragmenté. Désormais, l’attention se tourne vers Sophia Chikirou, candidate insoumise, qui appelle à une fusion avec les socialistes pour faire barrage à la droite : « Barrer la route […] à Rachida Dati passe par la fusion technique ». Mais ce scénario a été écarté par Emmanuel Grégoire, candidat socialiste, qui a réaffirmé ce matin sur France Inter son refus de toute alliance avec la liste de Sophia Chikirou pour le second tour.