Public Sénat
Le direct
Depouillement votes municipales 15 mars 2026. Premier tour, Paris.
Credit:Xavier Francolon/SIPA/2603152322

Municipales à Paris : une fusion incomplète autour de Rachida Dati après le retrait de Pierre-Yves Bournazel

À quelques jours du second tour des élections municipales à Paris, la recomposition du paysage politique s’accélère. L’accord conclu lundi entre Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel, candidat soutenu par Horizons et Renaissance, marque un tournant. Mais cette alliance, conclue sous contrainte, reste partielle et révèle de profondes lignes de fracture au sein du camp centriste.
Emma Bador-Fritche

Par Emma Bador-Fritche

Temps de lecture :

4 min

Publié le

Une alliance conclue sans son principal artisan. Lundi 16 mars, Pierre-Yves Bournazel a officialisé la fusion de sa liste avec celle de la candidate des Républicains. Dans le même temps, il a annoncé son retrait personnel de la course à l’Hôtel de Ville. Un choix paradoxal, qui revient à laisser ses électeurs face à une alternative claire : soutenir Rachida Dati, ou non, sans intermédiaire. Après des mois d’opposition frontale, ce rapprochement sonne comme un revirement. Arrivé quatrième au premier tour avec 11,34 % des voix, il ne disposait plus du poids nécessaire pour exister seul. En coulisses, la fusion semblait inévitable. Son retrait total de la vie politique parisienne, résumé par un sobre « le chemin s’arrête », est présenté par ses proches comme un geste de responsabilité destiné à ne pas fragiliser l’union. Si son entourage nie toute pression, il reconnaît que l’exécutif souhaitait un retrait au profit d’une candidature unique capable d’incarner l’alternance.

Des refus marquants au sein du camp centriste

Cette alliance est toutefois loin de faire l’unanimité. L’absence de Clément Beaune, figure identifiée de l’aile gauche de la macronie et troisième de la liste Pierre-Yves Bournazel au premier tour, en est l’illustration la plus nette. Opposé à l’accord, il a refusé de figurer sur la liste fusionnée, invoquant une divergence de valeurs avec Rachida Dati. Dans plusieurs arrondissements, des listes issues de la campagne du candidat Renaissance-Horizons ont également choisi de ne pas fusionner localement avec la droite. Certaines se maintiennent au second tour, malgré leur intégration partielle à la liste centrale de Dati.

Des fusions limitées selon les arrondissements

La stratégie d’union varie fortement selon les territoires parisiens. Dans les arrondissements du centre de Paris, du 5e et du 15e, les listes menées respectivement par Martine Figueroa, Florence Berthout et Catherine Ibled ont fusionné avec celle de Rachida Dati. En revanche, dans les 6e, 11e, 12e, 17e et 18e arrondissements, les têtes de liste Antoine Lesieur, Delphine Goater, Clara Chassaniol, Rachel Flore Pardo et Samir Belaid ont choisi de se maintenir sans fusion, illustrant les résistances internes à l’accord global. Dans ces arrondissements, les têtes de liste locales ont choisi de poursuivre la campagne de manière autonome, illustrant les résistances internes à l’accord global.

Des ralliements visibles, mais une tête de liste fragilisée

Malgré ces divisions, plusieurs personnalités issues de la liste de Pierre-Yves Bournazel ont rejoint la candidate des Républicains. Marlène Schiappa, ancienne secrétaire d’État et porte-parole de la campagne au premier tour, a rapidement annoncé son ralliement. Florence Berthout, maire sortante du 5e arrondissement, figure également en bonne position sur la liste fusionnée. D’autres candidats comme Emmanuelle Hoffman, Daniel-Georges Courtois, Julie Boillot, Antoine Lesieur, Catherine Ibled, Clara Chassaniol, Rachel Flore Pardo, Abdoulaye Kanté ou encore Pegah Malek-Ahmadi complètent ce contingent centriste.

En revanche, l’absence conjointe de Pierre-Yves Bournazel et de Clément Beaune constitue un manque symbolique pour Rachida Dati. Cette dernière lui avait pourtant proposé la deuxième place de sa liste pour le Conseil de Paris lors des négociations. Dans les 18e, 17e, 12e et 6e, les têtes de liste d’arrondissement Samir Belaïd, Rachel-Flore Pardo, Clara Chassaniol et Antoine Lesieur ont fait le même choix de ne pas fusionner localement avec la candidate LR, bien que les trois derniers aient été intégrés sur la liste pour le Conseil de Paris de Rachida Dati

Un second tour reconfiguré

Au soir du premier tour, Rachida Dati accusait un retard significatif sur le candidat socialiste Emmanuel Grégoire (25,46 % contre 37,98 %). La recomposition en cours pourrait toutefois rebattre les cartes. Le retrait de la candidate de Reconquête, Sarah Knafo (10,40 %), qui appelle à faire barrage à la gauche, pourrait bénéficier à la candidate de droite. Le second tour se jouera finalement à trois pour la mairie centrale : Rachida Dati, Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou (La France insoumise). Dans ce contexte, l’alliance avec les centristes apparaît indispensable mais fragile. L’incertitude demeure quant au report des voix : Pierre-Yves Bournazel n’ayant pas explicitement appelé à voter pour Rachida Dati, ses électeurs pourraient se disperser. Reste une inconnue supplémentaire : quel choix fera lui-même l’ancien candidat au moment de glisser son bulletin dans l’urne ?

La liste des candidats par arrondissement pour le second tour

Paris Centre (1er, 2e, 3e et 4e arrondissement) : triangulaire

  • Ariel Weil (PS, La gauche unie pour Paris), maire sortant
  • Aurélien Véron (LR, Changer Paris) 
  • Cédric Panizzi (LFI, Nouveau Paris Populaire) : 

5e arrondissement : duel

  • Florence Berthout (Horizons, Pierre-Yves Bournazel pour Paris), maire sortante
  • Marine Rosset (PS, La gauche unie pour Paris)

6e arrondissement : triangulaire

  • Jean-Pierre Lecoq (LR, Changer Paris), maire sortant : 42,32 %
  • Céline Hervieu (PS, La gauche unie pour Paris) : 24,74%
  • Antoine Lesieur (Renaissance, Pierre-Yves Bournazel pour Paris) : 16,11 %

8e arrondissement : quadrangulaire

  • Catherine Lécuyer (LR, Changer Paris)
  • Jeanne d’Hauteserre (dissidente, maire sortante) 
  • Théa Fourdrinier (Place Publique, La gauche unie pour Paris) 
  • Marie Collin (Une ville heureuse avec Sarah Knafo) 

9e arrondissement : duel

  • Delphine Bürkli (Changer Paris), maire sortante
  • Camille Vizioz-Brami (PS, union de la gauche) 

10e arrondissement : quadrangulaire

  • Alexandra Cordebard (PS, union de la gauche), maire sortante
  • Marion Beauvalet (LFI, Nouveau Paris Populaire) 
  • Bertil Fort (Tous InDIXpensables) 
  • Valentine Serino (LR, Changer Paris) 

11e arrondissement : quadrangulaire

  • David Belliard (Les Écologistes, union de la gauche)
  • Nelly Garnier (LR, Changer Paris) 
  • Sabrina Nouri (LFI, Nouveau Paris Populaire) 
  • Delphine Goater (Horizons, Pierre-Yves Bournazel pour Paris)

12e arrondissement : quadrangulaire

  • Lucie Castets (Union de la gauche) 
  • Valérie Montandon (LR, Changer Paris) 
  • Caroline Mécary (LFI, Nouveau Paris Populaire)
  • Clara Chassaniol (Renaissance, Pierre-Yves Bournazel pour Paris)

14e arrondissement : triangulaire

  • Carine Petit (Les Écologistes, union de la gauche), maire sortante
  • Maud Gatel (MoDem, Changer Paris) 
  • Rodrigo Arenas (LFI, Nouveau Paris Populaire) 

15e arrondissement : duel

  • Philippe Goujon (LR, Changer Paris), maire sortant 
  • Anouch Toranian (PS, La gauche unie pour Paris) 

17e arrondissement : triangulaire

  • Geoffroy Boulard (LR, Changer Paris) 
  • Karim Ziady (PS, La gauche unie pour Paris)
  • Rachel-Flore Pardo (Renaissance, Pierre-Yves Bournazel pour Paris) 

18e arrondissement : quadrangulaire

  • Éric Lejoindre (PS, La gauche unie pour Paris)
  • Danièle Obono (LFI, Nouveau Paris Populaire) 
  • Thierry Guerrier (Changer Paris) 
  • Samir Belaïd (Horizons, Pierre-Yves Bournazel pour Paris) 

19e arrondissement : triangulaire

  • François Dagnaud (Place Publique, La gauche unie pour Paris) 
  • Roland Timsit (LFI, Nouveau Paris Populaire) 
  • Pierre Liscia (DVD, Changer Paris)

20e arrondissement : triangulaire

  • Éric Pliez (Place Publique, La gauche unie pour Paris), maire sortant 
  • Sophie de La Rochefoucauld (LFI, Nouveau Paris Populaire)
  • François-Marie Didier (LR, Changer Paris)

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

kanner ok 3
12min

Politique

« Ces accords ne nous grandissent pas » : Patrick Kanner « dubitatif » face aux alliances PS/LFI pour les municipales

Les fusions de listes entre PS et LFI pour les municipales passent mal chez certains socialistes, à l’image de Patrick Kanner, président du groupe PS du Sénat, « dubitatif sur l’intérêt de ces accords ». Il pointe le non-respect des conditions fixées avant d’éventuelles alliances avec les insoumis. « Je ne comprends pas Olivier Faure, qui devrait être là pour mettre en œuvre la résolution du bureau national », affirme l’ancien ministre.

Le

Municipales: Christian Estrosi et Eric Ciotti attaque et contre-attaque pour la Mairie de Nice
7min

Politique

Municipales dans les Alpes-Maritimes : pourquoi la chute des bastions LR pourrait favoriser un groupe d’extrême droite au Sénat

En cas de victoire d’Éric Ciotti dimanche prochain à Nice, LR risque de perdre une partie des grands électeurs qui voteront aux sénatoriales de septembre dans les Alpes-Maritimes. Ce séisme local offre une opportunité inédite à l'extrême droite : obtenir assez d'élus en septembre prochain pour constituer un groupe parlementaire au Palais du Luxembourg, une première sous la Vème République.

Le