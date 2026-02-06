Public Sénat
Municipales : dernières heures pour s’inscrire sur les listes électorales

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Pour pouvoir glisser votre bulletin dans l’urne et participer au choix du futur maire de votre commune, il est encore temps… mais plus pour longtemps.
À moins de six semaines du scrutin, le compte à rebours touche à sa fin pour les électeurs qui ne seraient pas encore inscrits sur les listes électorales. Si la procédure en ligne est désormais close, un ultime délai est accordé jusqu’à vendredi soir.

Pour s’inscrire, il faut se rendre directement en mairie, dans la commune où l’on souhaite voter, ou adresser son dossier par courrier. La demande doit comporter : un justificatif d’identité, un justificatif de domicile de moins de trois mois, le formulaire Cerfa n°12669, disponible en mairie. Les ressortissants d’un autre pays de l’Union européenne doivent, quant à eux, remplir le formulaire Cerfa n°12670.

Des inscriptions tardives possibles dans certains cas

Des dérogations sont toutefois prévues par la loi. Un délai supplémentaire, pouvant aller jusqu’à un mois, est accordé aux personnes ayant déménagé pour des raisons professionnelles, retrouvé leur droit de vote ou acquis la nationalité française après le 6 février. Cette possibilité concerne également les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans après cette date, lorsqu’ils n’ont pas été inscrits automatiquement faute d’avoir effectué leur recensement citoyen à 16 ans, précise le site Service-public.fr. Selon la situation, cette inscription tardive permet de participer aux deux tours du scrutin, ou uniquement au second tour si la majorité est atteinte entre le 15 et le 21 mars.

Dans ces situations exceptionnelles, l’inscription est possible entre le 7 février et le 5 mars, exclusivement en mairie ou par courrier (y compris par l’intermédiaire d’une personne mandatée). Les pièces demandées restent les mêmes, auxquelles peut s’ajouter un justificatif de déménagement ou de naturalisation.

