Municipales : en lâchant Christian Estrosi à Nice, Bruno Retailleau enflamme toute la droite, avec 2027 en ligne de mire

À quelques jours du second tour des municipales, la guerre fratricide qui oppose Christian Estrosi et Éric Ciotti à Nice est en train de secouer toute la droite. Alors que les noms d’oiseaux fusent depuis des semaines entre les deux candidats arrivés en tête du premier tour dimanche dernier dans la capitale azuréenne, c’est Bruno Retailleau, le président des Républicains, qui a mis le feu aux poudres ce mercredi matin, en refusant d’apporter son soutien au maire sortant.

« On avait un accord national avec Horizons notamment, qui comprenait Nice [mais] cette campagne a été délétère. Désormais, c’est aux Niçoises et aux Niçois de trancher dans les urnes », a déclaré le patron des LR au micro de BFMTV. Il a notamment invoqué « l’appel à la gauche et au communautarisme » de la part du maire sortant, ancien LR qui a rallié le parti d’Edouard Philippe. Coup de poignard ou coup de grâce ? En tout état de cause, cette sortie ne devrait pas rendre service à Christian Estrosi, qui a été très largement distancé dans les urnes au premier tour par Éric Ciotti, allié de Marine Le Pen (31 % contre 43 %). Le président de l’UDR ne s’y est pas trompé : « Je remercie Bruno Retailleau d’avoir condamné la campagne délétère de Christian Estrosi et de retirer son soutien au candidat macroniste », a-t-il réagi sur X.

Immédiatement, les déclarations du Vendéen ont soulevé un tollé au sein de sa famille politique. « Quelle indignité ! », a commenté Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, en paraphrasant une célèbre réplique de Nicolas Sarkozy. Également sur X, l’ancien Premier ministre Michel Barnier a voulu rappeler que la commission nationale d’investiture des Républicains avait « apporté son soutien à Christian Estrosi pour représenter la droite et le centre à Nice », et lui a adressé « tous [s]es vœux pour le second tour dimanche ».

« Je mets ça sur le compte d’un moment d’égarement »

Le positionnement de Bruno Retailleau apparaît d’autant plus incompréhensible que de nombreux LR figurent sur la liste conduite par Christian Estrosi, à commencer par la sénatrice Dominique Estrosi Sassone, l’un des piliers du groupe LR au Palais du Luxembourg, longtemps présidé par Bruno Retailleau. Dans la matinée l’élue ne décolérait pas, et espérait un coup de fil de l’intéressé. « Je mets ça sur le compte d’un moment d’égarement », tempête-t-elle auprès de Public Sénat. « Je n’ai jamais failli à l’endroit de Bruno Retailleau. Lorsqu’il s’est présenté pour la première fois à la présidence des Républicains, face à Éric Ciotti, j’ai été la seule parlementaire des Alpes-Maritimes à le soutenir ouvertement, la seule ! Personne n’osait, de peur de se faire taper sur les doigts par Éric Ciotti ».

Les accusations de communautarisme, notamment, ne passent pas auprès de la sénatrice : « Nous n’appelons pas à la gauche, mais au front républicain contre l’extrémisme, ce que ma famille politique a toujours fait jusqu’à présent », veut-elle rappeler. « Maintenant, j’aimerais qu’il me donne des explications ». Dans ce contexte, la prochaine réunion de groupe des sénateurs LR, la semaine prochaine, risque bien de virer au règlement de comptes.

Une cadre LR, bien au fait de la politique niçoise, estime « qu’il y a eu dans les municipales un avant-après l’épisode de la tête de porc », retrouvée accrochée au portail de Christian Estrosi. Cette affaire a conduit à la mise en examen de trois personnes, dont un proche de l’édile. Beaucoup s’accordent à dire que cette campagne a été l’une des plus violentes des dernières années. « C’est du Vaudeville », reconnaît le député LR Pierre-Henri Dumont au micro de LCI. La responsable LR citée plus haut insiste : condamner l’attitude de Christian Estrosi ne revient pas à donner quitus à son adversaire. En fin de matinée, Bruno Retailleau a d’ailleurs tenté d’apaiser l’incendie qu’il avait lui-même allumé un peu plus tôt, précisant sur X qu’il « ne soutenait pas Éric Ciotti, et désapprouvait son rapprochement avec le Rassemblement national ».

Brouillage des lignes

Il n’est pas sûr que cette clarification suffise à rassurer Horizons. Dans un communiqué, le parti d’Edouard Philippe dénonce « une confusion dans la ligne politique des Républicains » et leur demande de « réaffirmer qu’ils partagent leur volonté de lutter contre les extrêmes en toutes circonstances ».

Depuis des mois, Nice apparaît comme la pierre d’achoppement de la ligne de démarcation entre la droite et l’extrême droite. Le parti semble fermer les yeux alors que plusieurs élus LR ont publiquement apporté leur soutien à Éric Ciotti, à l’image du sénateur Henri Leroy ou de Charles-Ange Ginésy, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Or, dans le même temps, à Reims, le candidat LR Stéphane Lang a été exclu pour avoir fusionné sa liste avec celle de la candidate du Rassemblement national. « On ne peut pas faire de la géométrie variable d’une ville à l’autre, il faut une ligne claire ! », martèle Dominique Estrosi Sassone.

« Ce qu’il se passe à Nice est d’autant plus incompréhensible que si la ville bascule entre les mains de l’UDR aux prochaines sénatoriales, le groupe LR est assuré de perdre des grands électeurs, et donc plusieurs élus », commente le sénateur Horizons Emmanuel Capus. Les Alpes-Maritimes comptent cinq élus à la Chambre haute, renouvelables en septembre prochain, et tous encartés chez LR.

Une stratégie pour 2027

« Il y a un accord politique entre les familles de la droite et du centre. Il doit être respecté », a voulu recadrer Gérard Larcher, le président du Sénat, sur ses réseaux sociaux. Mais dans les couloirs du Palais du Luxembourg, plusieurs parlementaires considèrent aussi la sortie de Bruno Retailleau comme un désaveu à l’encontre du président du Sénat, « dont Dominique Estrosi Sassone est l’une des très proches ». Il faut dire que sur France Inter, la semaine dernière, Gérard Larcher a pu froisser certaines susceptibilités en estimant, malgré la candidature du Vendéen à l’élection présidentielle, qu’aucune personnalité « ne s’impos[ait] naturellement » à droite pour 2027. L’ancien maire de Rambouillet s’est même dit prêt à tirer un trait sur une candidature LR, si une autre personnalité venait à l’emporter dans le cadre d’une primaire « ouverte ».