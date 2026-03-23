Municipales : la participation est toujours historiquement faible au second tour

Ce taux ne tient pas compte des résultats en Polynésie française non encore publiés. Au premier tour, 57,2% des électeurs inscrits s’étaient rendus aux urnes, d’après l’analyse des données du ministère de l’Intérieur.

En 2020, le second tour, qui s’était exceptionnellement tenu trois mois après le premier pour cause de confinement, n’avait attiré dans l’isoloir que 41,86% des électeurs inscrits.

En dehors de ce scrutin dans un contexte exceptionnel, jamais avant 2026, la participation à un second tour des municipales n’était descendue en-dessous de 62,13%, taux enregistré en 2014.

La participation 2026 se situe 11 points sous la moyenne de participation à un second tour d’élections municipales du début de la Ve République en 1959 à 2020 (68,36%).

Dans les villes de plus de 100.000 habitants, l’électorat s’est encore moins mobilisé qu’à l’échelle nationale avec un taux de participation de 56,50%.

Le département avec la plus forte participation est le Cantal avec 78,85%. Et c’est dans l’Aube que les électeurs se sont le moins déplacés (47,84%).

(Avec AFP)