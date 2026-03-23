Public Sénat
Le direct
2026 Municipal Elections  Vote Counting  Lyon
Credit:KONRAD K./SIPA/2603230909

Municipales : la participation est toujours historiquement faible au second tour

La participation au second tour des élections municipales dimanche s’élève à 57,38% (hors Polynésie française). Elle reste comme au premier tour, la plus faible de la Vème République, exception faite du scrutin de 2020 en pleine pandémie de Covid, selon l'analyse par l'AFP des données complètes du ministère de l'Intérieur.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

1 min

Publié le

Ce taux ne tient pas compte des résultats en Polynésie française non encore publiés. Au premier tour, 57,2% des électeurs inscrits s’étaient rendus aux urnes, d’après l’analyse des données du ministère de l’Intérieur.

En 2020, le second tour, qui s’était exceptionnellement tenu trois mois après le premier pour cause de confinement, n’avait attiré dans l’isoloir que 41,86% des électeurs inscrits.

En dehors de ce scrutin dans un contexte exceptionnel, jamais avant 2026, la participation à un second tour des municipales n’était descendue en-dessous de 62,13%, taux enregistré en 2014.

La participation 2026 se situe 11 points sous la moyenne de participation à un second tour d’élections municipales du début de la Ve République en 1959 à 2020 (68,36%).

Dans les villes de plus de 100.000 habitants, l’électorat s’est encore moins mobilisé qu’à l’échelle nationale avec un taux de participation de 56,50%.

Le département avec la plus forte participation est le Cantal avec 78,85%. Et c’est dans l’Aube que les électeurs se sont le moins déplacés (47,84%).

(Avec AFP)

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Municipales : la participation est toujours historiquement faible au second tour
4min

Politique

Après les municipales, Alain Joyandet (LR) demande « un seul candidat » à droite et au centre pour l'élection présidentielle 2027

Invité à commenter l’issue des élections municipales, Alain Joyandet (LR) estime que ce scrutin a montré la nécessité pour la droite de se rassembler avec le bloc central en vue de la présidentielle de l’an prochain. « On voit dans ces résultats (...) qu’il y a un espace politique entre le RN et la gauche », explique, dans la matinale de Public Sénat, le sénateur de Haute-Saône.

Le