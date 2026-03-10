Pour les municipales, le PS joue gros à plus d’un titre. Pour le parti, qui reste solidement ancré localement, l’élection reste un moment fort. A l’inverse des scrutins nationaux devenus compliqués, le Parti socialiste a de beaux restes localement. Il entend bien conserver ses villes, à commencer par Paris. Mais à un an de la présidentielle, ses responsables font aussi de ce scrutin un enjeu national, plus que lors des précédentes municipales.

« L’une des élections les plus structurantes »

« C’est une élection extrêmement importante pour nous. J’ai toujours considéré que les élections municipales étaient, après la présidentielle, l’une des élections les plus structurantes pour le pays », explique Pierre Jouvet, secrétaire général du PS. « C’est un enjeu majeur car ça a toujours été pour nous la première marche vers une conquête nationale. Quand les municipales se passent bien, souvent, il y a un bon espoir derrière », ajoute de son côté Patrick Kanner, président du groupe PS du Sénat, qui rappelle le poids de l’enracinement de ce socialisme municipal : « On gère une centaine de villes de plus de 30.000 habitants et un tiers des villes de plus de 100.000 habitants ». Mais forcément, quand on part de haut, « on a beaucoup de choses à perdre », reconnaît l’ancien ministre de François Hollande, qui « espère » cependant « garder les villes socialistes et avoir quelques victoires potentielles ».

Dans cette élection, le PS revendique avoir « déposé environ 2500 listes avec une tête de liste socialiste, étiquetée en tant que telle, toutes tailles de communes confondues. Ça inclut les listes avec les partenaires. C’est un tout petit plus qu’en 2020, mais on est dans le même étiage. On reste la force politique qui, à gauche, en dépose le plus », se félicite Pierre Jouvet. Dans de nombreuses villes, la gauche avance unie, dès le premier tour, à l’exception de LFI, qui présente ses listes un peu partout, on va y revenir.

« Moment de recomposition du paysage politique »

Fort de cette union, « la gauche et les écologistes rassemblés sont en mesure de gagner partout dans le pays », espère Pierre Jouvet. « Si on finit, le 23 mars, en dirigeant Paris, Lyon, Marseille et Toulouse, ce ne sera pas rien dans le paysage politique national. Et ce sera révélateur de la possibilité de construire l’alternative politique dans le pays, et pour dire aux Français qu’il y a un autre chemin possible. C’est aussi un moment de recomposition du paysage politique », imagine le numéro 2 du PS.

Reste des cas, comme Lille, où une liste écologiste conteste le maire PS sortant, Arnaud Deslandes, ou à l’inverse à Strasbourg, où la socialiste Catherine Trautmann devance dans les sondages la maire écolo, Jeanne Barseghian. Pierre Jouvet minimise. L’union est dans « 90 % des villes. Il y a quelques cas où les écologistes sont face à nous. On travaille pour qu’on soit rassemblés au deuxième tour », assure le secrétaire général du parti.

Les gains espérés : Amiens, Saint-Etienne, Limoges ou Toulouse

Dans ce scrutin où des surprises sont possibles, le numéro 2 du PS détaille les ambitions du parti. « L’objectif politique, c’est le maintien des acquis politiques qu’on a : dans les grandes villes, Paris, Marseille, Rennes, Nantes, Nancy, Montpellier, Brest. Et les conquêtes électorales qu’on espère : Amiens, Saint-Etienne, Limoges ou Toulouse, qui on le sait bien, sera l’élection sans doute la plus disputée au deuxième tour », énumère Pierre Jouvet. Celui qui est aussi eurodéputé ajoute « dans les gains possibles », être « très attentif aussi sur ce qu’il se passe à Montauban, où on a une très bonne tête de liste PS qui pourrait faire basculer cette mairie qui avait basculé à l’UDR. Nous aurons un regard très particulier sur ce qu’il se passe à Auxerre, où notre tête de liste PS fait une belle campagne ».

Et bien sûr, le scrutin aura un impact de fait majeur sur les sénatoriales de septembre prochain, où la moitié des sièges du Sénat sera renouvelée. Pour rappel, le corps électoral des sénatoriales est composé à 95 % des conseillers municipaux. « Dans les 63 départements concernés par le renouvellement, on va regarder ça de près », souligne Patrick Kanner qui prédit qu’« il n’y aura pas de grande vague, on a commencé à faire des simulations ». Le président du groupe PS « pense qu’il n’y aura pas de renversement de majorité ». Mais selon les résultats, son groupe pourra grandir, comme perdre des sièges.

« Ça va être chaud à Paris »

Les 15 et 22 mars, tous les regards seront bien sûr tournés vers Paris, où la victoire n’est pas assurée pour le candidat PS/Les Ecologistes/PCF, Emmanuel Grégoire, face à la candidate LR, Rachida Dati, avec l’insoumise Sofia Chikirou qui ne cesse d’attaquer le socialiste. En cas de maintien au second tour, elle peut faire perdre Emmanuel Grégoire, comme le montre le dernier sondage Ifop, qui le donne perdant dans six hypothèses sur huit. « Comme toujours, Paris va être une bataille politique très serrée, jusqu’au bout. Mais comme à Marseille, on est dans un moment où il y a deux choix : soit Grégoire, soit Dati. Chacun doit prendre ses responsabilités », avance Pierre Jouvet. Ce proche d’Olivier Faure défend la ligne du candidat, dont certains pointent le manque d’impact. « Emmanuel Grégoire a fait le choix d’une campagne d’hyperproximité, qui va parler au plus proche des Parisiens. Il n’a pas fait le choix du grandiloquent mais de l’action concrète. C’est le maire des Parisiens, parmi les Parisiens », soutient Pierre Jouvet. Patrick Kanner reconnaît que la partie est périlleuse. « Bien sûr que ça va être chaud à Paris. Mais Emmanuel Grégoire est dans la clarté », souligne le sénateur du Nord, qui ajoute :