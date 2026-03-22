Municipales : participation estimée à 57 % pour le second tour

La participation serait globalement quasi stable, entre le premier et le second tour des élections municipales. Selon notre estimation Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN, la participation pour le second tour devrait être de 57 %. Au premier tour, la participation s’était élevée à 57,1 %. Pour connaître la participation réelle, et savoir si les Français se sont davantage mobilisés, ou pas, ce dimanche, il faudra attendre les chiffres du ministère de l’Intérieur.

Lors du scrutin de 2020, la participation avait été très faible, avec 44,86 %, lors d’une élection marquée par l’épidémie de covid-19. Lors des municipales 2014, la participation avait été de 62,13 %, soit plus élevée que ce dimanche, si l’estimation se confirme.

Si la participation s’annonce stable entre les deux tours, reste à savoir si l’incertitude dans plusieurs grandes villes, comme Paris, Marseille, Lyon, Toulouse ou Bordeaux, a entraîné localement une hausse de la participation, face à l’enjeu.

A 17 heures, la participation était de 48,10 %, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, contre 34,67 % en 2020 et 52,36 % en 2014 à la même heure. Au premier tour, la participation était de 48,90 % à 17 heures.