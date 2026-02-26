Municipales : un sondage donne pour la première fois Édouard Philippe perdant au Havre

Et si Le Havre devenait l’illustration qu’une élection municipale peut avoir un enjeu national ? Un sondage OpinionWay, commandé par l’observatoire « Hexagone », structure financée par le milliardaire d’extrême droite, Pierre-Edouard Sterin, montre une légère avance d’Édouard Philippe au premier tour avec 37 %, contre 35 % au communiste Jean-Paul Lecoq soutenu par le PS, les Ecologistes et Place publique. Derrière eux, le candidat d’extrême droite Franck Keller est largement en mesure de se maintenir au second tour avec 18 % des voix. La liste LFI menée par Charlotte Boulogne est, elle, créditée de 6 % des suffrages.

Et c’est dans le cadre d’une triangulaire au second tour, une hypothèse donc plus que probable, que candidat communiste l’emporterait de peu, avec 42 % contre 40 % à Édouard Philippe (soutenu par le centre et la droite). Franck Keller resterait à 18 %.

A 18 jours du premier tour, c’est la première fois qu’Edouard Philippe est montré en difficulté. Une défaite sonnerait la fin des ambitions présidentielles de l’ancien Premier ministre qui a conditionné sa candidature en 2027 à sa réussite au Havre. « Si j’échoue à convaincre les Havrais, alors que je suis maire depuis 2010, qu’ils voient comment la ville s’est transformée… je ne serais pas dans une bonne position pour espérer convaincre les Français. Là où les Havrais m’ont donné tort, les Français ne vont pas me donner raison », avait-il expliqué en décembre dernier sur LCI.

Élu au premier tour en 2014, quatre ans après avoir été installé à la mairie par son mentor Antoine Rufenacht, il avait été facilement réélu en 2020 alors qu’il était chef du gouvernement.

Une défaite au Havre d’Edouard Philippe ferait les affaires de plusieurs candidats potentiels à droite et au centre où il y a embouteillage, avec les velléités de Bruno Retailleau, Xavier Bertrand, Gabriel Attal ou encore Gérald Darmanin.

Sondage réalisé par téléphone et internet entre les 16 et 23 février auprès d’un échantillon de 823 personnes inscrites sur les listes électorales au Havre issu d’un échantillon de 1 148 personnes représentatives de la population havraise âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas. La marge d’erreur est comprise entre 1,5 et 3,5 points.

Avec l’Afp