Nicolas Sarkozy condamné : « S’ils veulent que je dorme en prison, je dormirai en prison, mais la tête haute, je suis innocent »

L’ancien chef de l’Etat a été jugé condamné à 5 ans de prison dans l’affaire du financement illégal de sa campagne de 2007 par la Libye de Mouammar Kadhafi. « La haine n’a donc décidément aucune limite », réagit Nicolas Sarkozy, « cette injustice est un scandale, je ne m’excuserai pas de quelque chose que je n’ai pas fait ». Il annonce faire appel.
3 min

Mis à jour le

C’est en personne, face aux caméras, que Nicolas Sarkozy a réagi à l’annonce du jugement dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Le tribunal de Paris a condamné ce jeudi l’ancien président de la République à cinq ans de prison pour avoir « laissé ses proches » démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi en vue d’obtenir un financement illégal de sa campagne de 2007.

« Cette injustice est un scandale »

Il est condamné dans ce procès pour association de malfaiteurs. Même en cas d’appel, le sixième président de la Ve République française (2007-2012) sera incarcéré au cours des prochaines semaines, en raison du mandat de dépôt différé avec exécution provisoire. Un coup de tonnerre et une première dans l’histoire. Jamais un ex-président n’est allé derrière les barreaux.

« Je demande aux Français, qu’ils aient voté pour moi ou non, […] d’apprécier ce qu’il s’est passé. La haine n’a donc décidément aucune limite. J’assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice et s’ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison, mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale, je ne m’excuserai pas de quelque chose que je n’ai pas fait », a réagi Nicolas Sarkozy devant la salle d’audience.

« Gravité extrême pour l’état de droit »

Il dénonce une décision « d’une gravité extrême pour l’état de droit », une « injustice insupportable ». « Naturellement, je ferai appel », annonce l’ancien chef de l’Etat, « sans doute, je devrai paraître les menottes aux mains devant la Cour d’appel ».

« Sur trois délits, j’ai été relaxé, il n’y a pas de financement prouvé, pas de corruption. Je suis donc condamné pour avoir prétendument laissé faire deux de mes collaborateurs qui auraient eu l’idée d’un financement illégal de ma campagne », souligne l’ex-chef de l’Etat, qui remarque que le tribunal a « déclaré solennellement que le document de Mediapart, qui était à l’origine de cette procédure, était, je cite, un faux ».

« Je me battrai jusqu’à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence »

« Pas de financement illégal de campagne, pas d’enrichissement personnel et la conclusion qu’en tire le tribunal, c’est que je dois passer 5 années en prison. Alors même qu’on connaît mon adresse, qu’on peut me reconnaître dans la rue, […] le tribunal prononce l’exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible », dénonce-t-il.

« Ceux qui me haïssent à ce point pensent m’humilier. Ce qu’ils ont humilié aujourd’hui, c’est la France, l’image de la France et si quelqu’un a trahi les Français, ce n’est pas moi. C’est cette injustice invraisemblable à laquelle vous venez d’assister », ajoute Nicolas Sarkozy, qui conclut : « Je me battrai jusqu’à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence ».

sarkozy ok
6min

Politique

Sarkozy condamné : Hervé Marseille a « beaucoup de peine », le communiste Ian Brossat pointe des « faits particulièrement graves »

Au Sénat, le président du groupe centriste, Hervé Marseille, « n’arrive pas à comprendre le sens » de la décision du tribunal. « Il y a dans ce jugement une valeur d’exemplarité », note pour sa part le macroniste François Patriat. A gauche, le communiste Ian Brossat raille la campagne des LR sur « la France des honnêtes gens ».

Le

Clairefontaine: Celebration of French Training Model’s 50 Years
6min

Politique

Elections municipales 2026 : Jean-Michel Aulas fédère le socle commun à Lyon

Jean-Michel Aulas a réussi à agréger en trois semaines les soutiens de LR, de Renaissance, de l’UDI et d’Horizons. La droite et le centre lyonnais misent ainsi sur la popularité d’une figure lyonnaise, sorte de symbole d’un affaiblissement des partis politiques qui les touche aussi au niveau local.

Le

« Volonté d’humilier », « jugement politique », « décision insensée » : chez LR, des voix s’élèvent contre le jugement du procès Sarkozy
6min

Politique

« Volonté d’humilier », « jugement politique », « décision insensée » : chez LR, des voix s’élèvent contre le jugement du procès Sarkozy

Outre les messages de soutien attendus à destination de l’ancien président de la République issu de leurs rangs, de nombreux élus LR se sont étonnés ce 25 septembre de la sévérité de la décision de justice. Au Sénat, plusieurs membres du groupe LR s'interrogent sur le bien-fondé de l'exécution provisoire.

Le