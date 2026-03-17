Dans la série des villes où la gauche fait alliance avec des insoumis pour le second tour, s’ajoute Tulle. Dans la préfecture de Corrèze, le maire ex-PS Bernard Combes, arrivé second avec 32,28 %, derrière le candidat de droite, Laurent Melin (37,94 %), fusionne sa liste avec celle de Nicolas Marlin (17 %), qui rassemble PCF, Les Ecologistes et… LFI. Comme le souligne La Montagne, la liste de Nicolas Marlin avait tendu la main au maire sortant dès dimanche.

« Ses explications sont convaincantes », juge l’entourage de François Hollande

Bernard Combes n’est pas n’importe qui. C’est un ancien conseiller de François Hollande, quand ce dernier était à l’Elysée. Il lui a succédé à la mairie de Tulle, en 2008. Investi pour être candidat du NFP – et donc avec le soutien de LFI – lors des législatives de 2024, Bernard Combes avait finalement laissé la place à François Hollande, qui avait ainsi pu faire son retour inattendu à l’Assemblée. C’est pourquoi, dans la série des rapprochements locaux avec des insoumis, celui-ci a une saveur particulière. Car faut-il le rappeler, l’ancien chef de l’Etat dénonce depuis des semaines tout accord avec les insoumis pour les municipales, appelant à la clarté. Il l’a refait au lendemain du premier tour. Le sujet ébranle d’ailleurs le PS plus largement (lire notre article).

Contacté par publicsenat.fr, l’entourage de François Hollande minimise cette alliance locale. « Il s’agit d’une liste conduite par un binôme PCF/EELV, issue de sa majorité », remarque l’entourage du député de Corrèze. Reste que cette fusion, décidée par un proche et fidèle de François Hollande, met quelque peu à mal la ligne défendue par l’ex-Président. Mais ce dernier, qui a eu Bernard Combes au téléphone, n’entend pas le critiquer pour autant. « C’est sa responsabilité et il l’assume avec clarté », relève l’entourage de l’ancien chef de l’Etat, jugeant au passage que « ses explications sont convaincantes ».

« Deux ou trois » membres de LFI sur la liste

Explications données sur Ici Limousin, où Bernard Combes justifie et assume son choix. « J’ai toujours pratiqué l’union au sein de notre ville et je continuerai à le faire dans un équilibre nouveau. C’est très important pour les Tullistes, parce qu’en face de nous il y a une droite ultra-libérale et retailliste », avance Bernard Combes. Celui qui a quitté le PS en 2021 ajoute :