Le gouvernement rassemblé au grand complet. Au lendemain de la nomination de sa nouvelle équipe, le Premier ministre Sébastien Lecornu a accueilli ses 34 ministres à Matignon ce lundi 13 octobre. L’ordre du jour ? Une première réunion de travail avant les prochaines grandes échéances à venir, à commencer par la déclaration de politique générale, prévue mardi à l’Assemblée nationale.

Dans un court propos introductif devant les caméras, Sébastien Lecornu a d’abord remercié ses ministres d’avoir accepté leurs nouveaux postes. L’ex-ministre des Armées a fixé un « seul objectif » et une « seule mission » aux membres de son nouveau gouvernement : « Dépasser cette crise politique dans laquelle nous nous trouvons ». Une situation qui, selon lui, « sidère une partie de nos concitoyennes et nos concitoyens », mais aussi « une partie du monde qui nous regarde ».

« Une diversité de sensibilités » mise en avant

Le Premier ministre, de retour à Matignon vendredi après sa démission quelques jours plus tôt, a demandé à ses interlocuteurs « liberté, humilité et exemplarité » dans l’exercice de leurs fonctions. Face au « spectacle » lié à la crise politique des derniers jours, Sébastien Lecornu attend de son gouvernement de participer à un « sursaut », malgré les possibles divergences de points de vue entre les nouveaux ministres. « Vous avez une diversité de sensibilités », a-t-il exposé. « Je souhaite un gouvernement à la tête de la République qui soit un gouvernement de personnalités libre. »

Après cette réunion, qui s’est poursuivie sans présence de la presse, le gouvernement se retrouvera mardi lors d’un premier conseil des ministres à l’Élysée. Avant, donc, le discours de Sébastien Lecornu à l’Assemblée nationale, puis au Sénat mercredi. Une prise de parole sous pression pour le Premier ministre : le Rassemblement national et la France insoumise ont respectivement déposé une motion de censure au Palais-Bourbon ce lundi pour tenter de faire chuter son équipe.