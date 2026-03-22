Paris reste à gauche, LR s’impose dans les villes moyennes, percée du RN … Les principaux enseignements des municipales 2026

Au soir du second tour des municipales 2026, le clivage gauche /droite semble se réactiver si l’on regarde la carte électorale, entre d’un côté des grandes métropoles qui restent aux mains de la gauche, et de l’autre une France des territoires et des villes moyennes largement acquise à la droite. Le Rassemblement national et La France insoumise, qui ont réalisé une percée historique au premier tour, n’ont pas toujours réussi à obtenir les gains escomptés. L’extrême droite se renforce principalement dans les zones où elle était déjà implantée en remportant des villes moyennes, tandis que les grosses prises du parti de Jean-Luc Mélenchon se limitent à Roubaix et Saint-Denis, ou dans la banlieue de Lyon.

Les trois plus grandes villes françaises restent aux mains de la gauche

Paris, Marseille et Lyon restent dans l’escarcelle de la gauche à l’issue de ce second tour, alors que beaucoup de commentateurs redoutaient que le nouveau mode de scrutin dans ces trois villes ne favorise les oppositions. Pour rappel, la réforme dite « PLM » impose désormais aux candidats de présenter deux listes : l’une pour les conseils d’arrondissements, l’autre pour la mairie centrale. Les électeurs parisiens et marseillais ont dû glisser deux bulletins dans l’urne ce dimanche, et même trois à Lyon où l’on votait aussi pour la métropole.

À Paris, Emmanuel Grégoire qui était talonné par Rachida Dati dans les dernières enquêtes d’opinion, et pénalisé par le maintien de la liste LFI de Sophia Chikirou, s’est très largement imposé pour ce second tour, à 50,5 % des voix contre 41,4 % pour la candidate LR, selon les estimations Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN. En revanche dans la capitale des Gaules, la victoire sur fil de l’écologiste Grégory Doucet, donné à 51,1 %, est contestée par le candidat divers centre Jean-Michel Aulas (48,9 %). L’ancien président de l’Olympique lyonnais a annoncé avoir déposé un recours, « compte tenu des nombreuses irrégularités commises pendant le scrutin ».

L’échec des alliances PS et LFI

Le rapprochement controversé des listes PS et LFI, dans certains cas face à la percée de l’extrême droite, essuie un camouflet dans plusieurs villes, notamment à Limoges, Tulle, Toulouse, Avignon ou Clermont-Ferrand, un bastion de gauche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Dans la perspective de la présidentielle, socialistes et écologistes devront à coup sûr s’interroger sur l’échec de cette stratégie de fusion avec La France insoumise. Une stratégie qui a été très largement critiquée par plusieurs responsables PS, notamment Carole Delga, la présidente du conseil régional d’Occitanie, ou encore François Hollande, après une campagne marquée par de vives tensions entre une partie de la gauche et LFI. À plus forte raison quand les candidats PS à Paris et Marseille, ayant refusé de telles alliances, sont parvenus à distancer leurs challengers.

Dans un communiqué, l’ancien président de la République fustige Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Selon lui, la direction du parti « n’a pas su fixer de règles claires pour les accords, ni exercer l’autorité nécessaire pour dire ce qui était acceptable et ce qui ne l’était pas ».

De leur côté les insoumis triomphent à Roubaix, où le député David Guiraud est élu. Au premier tour, ils avaient déjà remporté Saint-Denis en région parisienne.

Les écologistes à marée basse

La vague écologiste de 2020 reflue, malgré la main tendue aux insoumis : Poitiers et Besançon, autre bastion historique de la gauche, tombent aux mains de la droite et du centre. À Bordeaux, le macroniste Thomas Cazenave est élu maire face au sortant Pierre Hurmic.

La secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, a épinglé « les partisans des gauches irréconciliables », responsables selon elle de la défaite de plusieurs listes d’union. « La gauche a été toxique pour elle-même dans cette campagne », a-t-elle déclaré sur TF1.

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