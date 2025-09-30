Parvis Nicolas Sarkozy à Nice : « C’est un geste de reconnaissance », affirme Christian Estrosi

Les réactions à la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison continuent de tomber. Lundi 29 septembre, Christian Estrosi, maire de Nice et proche de Nicolas Sarkozy, a annoncé vouloir donner le nom de Nicolas Sarkozy au parvis du futur Hôtel des polices.

« J’ai le plus grand respect pour la magistrature, mais le respect n’interdit ni l’esprit critique, ni la lucidité. C’est un geste de reconnaissance », affirme le maire de Nice pour justifier son choix qui rappelle avoir donné les noms de trois anciens présidents de la République à différents lieux publics de la métropole niçoise.

Après les menaces contre le président du tribunal judiciaire de Paris suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy, Christian Estrosi a assuré qu’il ne voulait « pas rabaisser tout cela à un débat entre magistrats et politiques ».