Pourquoi les virements bancaires seront suspendus entre le 25 et le 28 décembre ?

Pendant les vacances de Noël, si vous voulez donner des étrennes, payer un salarié ou régler une facture, il faudra s’y prendre à l’avance. Comme chaque année, les systèmes de règlement des paiements, qui sont exploités par la Banque centrale européenne (BCE), sont fermés à Noël comme certains jours fériés.

Mais cette année Noël tombe un jeudi, et la fermeture du système se prolongera tout le week-end pour ne rouvrir que le lundi 29 décembre. Concrètement, que vous soyez une entreprise ou un particulier, vous pourrez bien ordonner un virement durant ces 4 jours mais il ne sera effectif que le 29.

« Ce calendrier est connu bien à l’avance notamment grâce aux communications de la BCE et, en France, du Comité français d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB) […] Ainsi, pour l’année 2025, il a été publié dès septembre 2024 et a été relayé par les banques auprès de leurs clients-entreprises. Cela permet à ces dernières de prendre en temps utile les mesures nécessaires pour les ordres de virements prévus autour de périodes de fermeture prolongée », », souligne la Fédération bancaire française (FBF).

Quels virements sont concernés ?

Seuls les virements programmés standards interbancaires ou Sepa (Single Euro Payments Area) sont concernés. Les paiements réguliers comme les loyers et salaires, pensions ne seront pas non plus effectifs. C’est pourquoi les entreprises ont pris l’habitude durant cette période d’effectuer les paiements de salaires avant le 25.

Les virements instantanés resteront eux opérationnels durant les périodes de fermetures des systèmes de règlement. Les virements internes (d’un compte courant à un livret A par exemple) dans la même banque fonctionneront également.

D’autres fermetures prévues en 2026

En 2026, la fermeture aura lieu le 1er janvier, autour du week-end de Pâques, du vendredi 3 au lundi 6 avril inclus, le vendredi 1er mai ainsi que le vendredi 25 décembre. Les systèmes seront ouverts les autres jours fériés.