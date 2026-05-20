Public Sénat
Le direct

Présidentielle 2027 : « Il faudra, quoi qu’il arrive, être capable de se rassembler », affirme Christophe Béchu 

Invité de la matinale de Public Sénat, Christophe Béchu (Horizons) évoque la nécessité, pour le bloc central, de se rassembler autour d’une seule personnalité en vue de la présidentielle de 2027. Si le secrétaire général d’Horizons entame des discussions avec LR, il exclut en revanche l’organisation d’une primaire.
Henri Clavier

Par Henri Clavier

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Un an avant l’élection, la présidentielle est déjà dans toutes les têtes. Au sein du bloc central, chaque formation se démène pour promouvoir son champion et œuvrer à une candidature commune. Christophe Béchu, directeur de la campagne d’Edouard Philippe et maire d’Angers, ne fait pas exception.

 « Le moment où les choses réellement se poseront, c’est à la fin de l’été » 

Alors qu’Horizons organise le 5 juillet un grand meeting qui doit marquer le lancement de la campagne, Christophe Béchu considère que l’automne marquera la véritable entrée dans la campagne. « Le moment où les choses réellement se poseront, c’est à la fin de l’été », affirme le maire d’Angers. D’ici là, les candidatures et les ambitions pourraient s’accumuler. Le principal concurrent d’Edouard Philippe, Gabriel Attal, a d’ailleurs jeté les bases de sa campagne en publiant un livre à la fin du mois d’avril et en recevant, dans une tribune publiée le 17 mai, le soutien de 500 élus locaux pour la présidentielle. Une initiative qui pèse peu pour Christophe Béchu qui considère qu’il « n’y a pas d’ancrage local de Renaissance ». 

Horizons prône le rassemblement 

Malgré ces rivalités, les différents stratèges du bloc central redoutent un « émiettement » des candidatures qui favoriserait Jean-Luc Mélenchon et le candidat du Rassemblement national pour accéder au second tour. « Il faudra, quoi qu’il arrive, être capable de se rassembler, en revanche aujourd’hui il y a pléthore d’ambitions », résume Christophe Béchu. Un comité de liaison du groupe central a notamment été créé pour faire émerger les conditions de ce rassemblement. En revanche, le maire d’Angers exclut l’idée d’une primaire. Une solution qui devrait pousser le bloc central a adoubé le favori des sondages. 

Les discussions devraient également s’engager avec LR assure Christophe Béchu. « J’ai l’occasion pas plus tard que la semaine prochaine de déjeuner avec le secrétaire général de LR », rapporte le maire d’Angers. De là à imaginer un désistement de Bruno Retailleau, candidat déclaré pour 2027, en faveur d’Edouard Philippe ? « A court terme, c’est d’abord un moyen d’éviter les noms d’oiseaux », tempère Christophe Béchu.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Callet
8min

Politique

Sénatoriales : dans les Bouches-du-Rhône, le RN mise sur une ex-LR, Marie-Pierre Callet, pour tenter de remporter « deux sièges »

Membre du RN depuis seulement quelques semaines, Marie-Pierre Callet, ancienne vice-présidente de la LR Martine Vassal au département, sera tête de liste RN aux sénatoriales. Le sortant Stéphane Ravier, ex-RN, va présenter sa liste, faute d’investiture. Renaud Muselier, qui entend mener une liste Renaissance/LR/UDI, ne s’inquiète pas des prises de guerre à droite. « La division à l’extrême droite m’arrange, en fait », réagit le président de la région PACA.

Le

Administrative Detention Center (CCA) in Marseille, France – 18 Feb 2023
7min

Politique

Délai de rétention des étrangers : la majorité sénatoriale défend un « texte utile », des associations dénoncent une situation « préoccupante »

A la veille de l’examen au Sénat d’une proposition de loi permettant d’allonger la durée de rétention administrative de certains étrangers, un groupe d’associations intervenant dans les centres de rétention administrative dénonce l’inefficacité de l’enfermement. A l’inverse, la majorité sénatoriale défend un texte utile et limité aux étrangers déjà condamnés et présentant une menace réelle.

Le