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Paris : Press conference of the new Year of Jordan Bardella
Jeanne Accorsini/SIPA

Présidentielle : 38 % des Français satisfaits d’une éventuelle élection de Jordan Bardella, selon un sondage

Selon le sondage de notre partenaire Ipsos - BVA, les électeurs de gauche souhaitent l’union de la gauche à la présidentielle et les électeurs de droite souhaitent l’union de la droite. Jordan Bardella et Marine Le Pen suscitent le plus de satisfaction en cas d’élection chez les sondés.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

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Alors que les Français votent pour le second tour des élections municipales ce dimanche 22 mars, l’enquête Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN a sondé les Français sur la prochaine échéance électorale : l’élection présidentielle de 2027.

La majorité des personnes sondées estiment qu’il faut plusieurs candidats à la gauche (59 %) et à la droite (61 %). Si l’on se concentre uniquement sur les sympathisants du camp concerné pour éviter les réponses tactiques, les sympathisants de gauche sont davantage unionistes pour la gauche, et les sympathisants de droite davantage unionistes pour la droite. Ainsi 56 % des électeurs de gauche estiment qu’il faut un seul candidat à gauche « quel qu’il soit, pour augmenter les chances que ce candidat figure au second tour. » Cette proportion monte à 62 % chez les sympathisants écologistes, et descend respectivement à 55 % et 50 % chez les sympathisants LFI et PS. Pour autant, seule une personne interrogée sur 4 croit à une potentielle union de la gauche à la présidentielle.

Les électeurs souhaitent l’union de leur camp, mais n’y croient pas

De même, les électeurs de la droite et du centre souhaitent davantage que les électeurs de gauche qu’il n’y ait qu’un seul candidat pour l’ex-socle commun à la présidentielle. 58 % des sympathisants Renaissance souhaitent l’union à la présidentielle, contre 55 % pour les sympathisants Horizons et 54 % pour les sympathisants LR.

Les personnes interrogées ne sont guère plus optimistes sur les chances de la droite et du centre d’arriver à structurer cette union à la présidentielle : 71 % des personnes interrogées estiment que les formations politiques macronistes et LR n’y arriveront pas.

14 % des sondés satisfaits d’une éventuelle élection de Jean-Luc Mélenchon

D’après ce sondage, 38 % des Français seraient satisfaits de l’élection de Jordan Bardella, qui est la personnalité testée dont la potentielle élection suscite le plus de satisfaction, devant Marine Le Pen (36 %). Edouard Philippe complète le podium avec 28 % des personnes interrogées qui se diraient satisfaits de son élection. À droite, Bruno Retailleau n’est pas très loin de l’ancien Premier ministre (24 %).

À gauche, 20 % des personnes interrogées se disent satisfaites de l’élection de Raphaël Glucksmann et 19 % de celle de François Hollande. Ce chiffre descend à 14 % pour Jean-Luc Mélenchon.

 

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