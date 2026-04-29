Présidentielle : « Il faudra que les sociaux-démocrates et les modérés de la droite républicaine se retrouvent, car ce sera la seule façon de s’opposer aux extrêmes », plaide Hervé Marseille

La tectonique des plaques est en mouvement, à la faveur du printemps. On le voit, les candidatures potentielles pour la présidentielle de 2027 fleurissent, notamment à gauche, et Bernard Cazeneuve s’invite aussi au bal des possibles prétendants, déclarant qu’il est « prêt ».

Sur le sujet, le président du groupe Union centriste du Sénat, Hervé Marseille, ne reste pas de marbre. « J’ai vu que Monsieur Hollande se préparait, Bernard Cazeneuve dit lui qu’il est prêt. C’est une forme de réponse », relève avec le sourire Hervé Marseille, interrogé sur la question par Public Sénat, en marge des questions d’actualité au gouvernement, ce mercredi. « J’ai beaucoup de respect pour Bernard Cazeneuve, qui est un homme tout à fait respectable et qui défend des idées tout à fait respectables », salue le président de l’UDI, l’un des piliers de la majorité sénatoriale du président LR de la Haute assemblée, Gérard Larcher.

Mais alors que tous les candidats ne resteront pas sur la ligne de départ, après ce tour de chauffe présidentiel, Hervé Marseille, qui avait rejoint la majorité d’Emmanuel Macron, avant que les relations ne se dégradent ces derniers mois, va plus loin : « Je pense qu’à un moment donné, de toute façon, il faudra que les sociaux-démocrates et les modérés de la droite républicaine se retrouvent, car ce sera la seule façon de s’opposer aux extrêmes », soutient Hervé Marseille. Possiblement avec Bernard Cazeneuve ? « Ou avec d’autres ». Des gens de gauche qui s’unissent avec des personnalités de droite, ça rappelle quelque chose…